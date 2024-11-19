快訊

塞了1小時！國道1號彰化南下4車追撞1傷 車輛回堵3公里

明後水氣增、溫度降！北部濕涼19度 下周迎更強冷空氣

趙少康摔跤撞到「這一處」 心臟手術執刀醫生魏崢嚇壞、曝目前狀況

金融三業審慎 對中國曝險總額跌破兆元大關

中央社／ 台北19日電

近年中國經濟成長率放緩，金融業對中國地區授信及投資趨於保守，金管會今天公布，截至今年第3季底止，金融三業對中國曝險正式跌破兆元大關、降至新台幣9691.87億元，年減12.7%。

根據金管會最新統計，截至今年第3季底止，金融三業對中國曝險總額降至9691.87億元，年減12.7%。其中，以本國銀行對中國曝險年減1231.18億元最劇烈，保險業對中國曝險年減187億元，證券期貨投信投顧業對中國曝險微幅年增4.77億元。

金管會銀行局副局長侯立洋分析，考量近年中國經濟成長率放緩，國銀對中國地區授信及投資案件均採較審慎保守態度進行，其中又以授信年減1198.45億元最大宗。

金管會明定，國銀對中國曝險以上年度決算後淨值1倍為限，截至今年第3季底止，國銀對中國曝險占淨值比率跌破2成、降至19.2%，改寫金管會自2013年第3季對外公布統計資料以來新低。

截至今年第3季底止，保險業對中國曝險總額為703億元，全為壽險業投資中國地區有價證券部位，產險業對中國曝險已連21個月掛零；總計保險業對中國曝險占可運用資金僅0.21%。

金管會保險局副局長陳清源觀察，保險業持有中國地區有價證券總額下滑，主因應與目前中國政經情勢風險升高有關。

證券期貨投信投顧業方面，截至今年第3季底止，對中國曝險總額逆勢走升至134.31億元，曝險占淨值比達1.7%。

進一步細看各業別，券商對中國曝險為106.47億元，年增6.33億元，主因券商調整自營部位持股所致；期貨商對中國曝險0.95億元，年減1.56億元，主因元大期貨中國子公司勝元期信息科技解散清算；投信投顧業對中國曝險26.89億元，則與2023年同期持平。

保險 金管會

延伸閱讀

健身房涉非法經營期貨 7嫌遭起訴組織犯罪條例

國銀前三季海外獲利飆高 全年有望衝上900億

金融願景論壇／金管會副主委陳彥良 強韌製造業 吸金優勢

國銀海外據點前3季賺692億 香港續居金雞母貢獻近44%

相關新聞

台壽保客戶和理賠人員疑似聯手詐保2390萬 金管會首度發聲

台壽保發現疑似客戶和理賠人員聯手詐保、監守自盜2390萬元情事，成為媒體矚目焦點，對此金管會保險局副局長陳清源指出，已要...

大陸景氣不佳金融業全面緊縮曝險 銀行曝險占淨值比重跌破20%

金管會公布最新的金融三業的大陸曝險金額，銀行局統計顯示，截至9月底止，銀行的大陸曝險降至8855億元，曝險占淨值比重從8...

美元腳軟台股反彈 新台幣勁揚1.11角收32.42元

美國科技股收高，激勵台股反彈上漲，新台幣匯率受到鼓舞，重返32.4元，今天收盤收在32.42元，勁揚1.11角，寫下逾1...

川普重返白宮 中信金估聯準會自12月至明年降息4至5碼

川普將於明年重返白宮，對於川普當選美國總統的影響，中信金總經理高麗雪表示，內部評估，年底可能再降1碼，明年有機會降4碼，...

配合廣告停放非實名制社群平台 中信金總座提兩大方向

中信金今日舉行第三季法說會，由於中信為國內最大的消金銀行，外界矚目中信銀對於配合停止投放廣告在非實名制平台的動向，中信金...

台新銀推高利定存 美元年息5%、新台幣年息1.88%

美國總統大選結果出爐，川普成功重返白宮，引發投資人對未來貨幣政策的高度關注，11月美國聯準會（Fed）更宣布降息1碼，符...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。