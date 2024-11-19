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董瑞斌：銀行公會12月中提融資公司專法 BNPL應納入

中央社／ 台北19日電

近期外界頻頻質疑租賃融資公司放貸給建商，恐成打炒房漏洞，兆豐銀行董事長董瑞斌今天直言，租賃融資公司是一個問題，BNPL（先買後付）問題更大、社會成本更高，台灣未來應把BNPL納入租賃融資公司相關專法進行管理，銀行公會也已委託律師事務所研擬相關草案，預計12月中出爐。

民進黨立委郭國文日前指出，銀行貸款給租賃融資公司，租賃融資公司再將資金貸給建商、套利空間相當大，並質疑租賃業成為房市信用管制的漏洞，引發關注。財政部長莊翠雲也已指示公股行庫加強查核，尤其資金流向務必確實檢核，其用途是否與申貸時相符。

銀行公會理事長、兆豐銀行董事長董瑞斌今天與媒體交流時指出，銀行對任何一個行業、任何一家公司，資金貸放出去後，授信合約一定會要求資金用途跟借貸目的要相符，如果違反，就可以行使加速條款，即要求借款人增加還款速度。

針對租賃業把向銀行借的錢轉手貸放出去賺取大幅利差，董瑞斌表示，這當然是一個問題，但租賃業的貸放對象通常很難在金融機構借款，比如有債信問題、跳票等情況，因此租賃融資公司放款給這種借款人時，要承擔相對應的信用風險，所以部分業者可能會在利率定價時加碼，以反映被倒帳的可能性。

此外，董瑞斌指出，台灣現行管制仍是按照機構別，比如區分管銀行、管證券、管保險，但在金融創新趨勢下，產品或服務的管理界線愈趨模糊，未來按照產品別規範，才較為合理。

他也直言，「租賃公司是一個問題，BNPL問題更大」，因為BNPL衍生的爭議等社會成本更高，所以更應該要管理，現在美國、英國、香港、新加坡等都已經針對BNPL祭出專法，有些國家直接認定這屬於Personal Loan（個人貸款），未來台灣也應該要把BNPL納入租賃融資公司相關專法，因為這是租賃融資業者可以做的業務。

董瑞斌表示，銀行公會已委託律師事務所研議租賃融資公司相關專法的草案，預計12月中旬出爐，面相上應會涵蓋租賃業提供的個人金融、企業金融等業務，後續將提供給主管機關參考。

兆豐銀行 建商 董瑞斌

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