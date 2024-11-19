元大金控集團榮獲BSI三獎項 以實際行動推動永續發展、資安管理

因應氣候變遷及全球風險的快速轉變，英國標準協會(BSI)鼓勵以實際行動進行轉型淨零，落實永續發展，每年依實踐程度評選出永續績效卓越的企業，19日舉行頒獎典禮，元大金控（2885）從3,000多家企業中脫穎而出，獲頒「ESG永續發展獎」領航獎殊榮，為連續第五年獲獎；旗下子公司元大證券、元大投信為客戶提供安全便利與營運不中斷的金融服務，榮獲「數位信任卓越獎」。

元大金控積極推動集團永續發展策略藍圖，結合聯合國永續發展目標(SDGs)，在環境、社會、公司治理(ESG)各面向展開52項中長期目標，在每年定期發行的永續報告書中，領先同業導入IFRS永續揭露準則，連續10年通過BSI查證，提升永續資訊的透明度與可信度；2023年氣候暨自然相關財務揭露報告書蟬聯「Level 5+：Excellence」最高等級認證，也是全球首批採用TNFD框架鑑別自然相關財務風險的先行者企業。

在政府全力推動淨零轉型之際，「永續人才」是最重要的基礎，元大金控身為「永續金融先行者聯盟」成員，擔任「培力與證照工作群」召集人，扮演政府與業界溝通的橋樑，積極促成金融各業將永續專業納入自律規範中。

現今金融業面臨資安、地緣政治、環境災害與氣候變遷等複雜且多變的風險，值此威脅與挑戰範疇日漸擴大之際，元大證券已全面建構數位資安風險防範機制，陸續於2015年及2023年分別取得ISO27001資訊安全管理制度(ISMS)及ISO22301營運持續管理證書，透過國際標準制度優化資安治理，以因應各種潛在的風險事件。