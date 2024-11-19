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台壽保爆理賠詐保2,390萬元 金管會：若有疏失必懲處

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

台壽保在10月進行內部例行調查，發現一名理賠人員勾結不肖保戶做詐保，初估總理賠金額達2,390萬元。保險局副局長陳清源說，台壽保是10月28日通報重大偶發，依通報內容是「理賠作業控管疏失」，一旦確認台壽保未落實執行內稽內控，最重可處1,200萬元罰鍰。

媒體詢問台壽保10月17日發現異常，卻遲於28日才通報，是否合規？

陳清源說，依重大偶發通報程序，只要公司發現異常，就需「立即」通報，他說，一、台壽保申報時間點，二、理賠作業程序瑕疵，都是納入保險業內稽內控制度，保險局將做整體釐清，做後續必要處理。

依規定，公司通報重大偶發後，次日起的七個營業日內，需進一步提報後續調查報告和改善措施，陳清源說，台壽保10月28日通報後，因公司說需要內部整理，已請公司盡快將調查報告呈報。

依照台壽保聲明，指出此詐保案，是不肖保戶多次利用小額理賠申請蒙混過關，初估總理賠金額約2,390萬元，台壽保已對涉案員工停職或調職，並積極向不肖保戶求償，對其財產進行保全及假扣押，後續究責絕不寬貸。

台壽保即刻全面提高理賠內控標準，強化員工教育訓練、定期檢視及控管審核覆核權限、提高抽查比例及頻率，健全高風險樣態預警機制，全面強化內控三道防線，杜絕一切不法。

保險 台壽保 理賠

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