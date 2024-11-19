保誠公布兒童幸福指數 台灣76分屬於「幸福」

少子化，每個孩子都是寶；保誠人壽19日發布2024年「保誠兒童幸福指數」，最新結果顯示，台灣兒童連續兩年評級為「幸福」。

「保誠兒童幸福指數」持續追蹤影響台灣兒童幸福的各項指標，今年度的調查結果顯示，76分評級屬「幸福」 。

身體安全方面，飲食習慣（75分）和睡眠活力（77分）持續為表現最佳的指標。其中飲食習慣指標整體較去年進步，在兒童每日食用危害健康的食品指標提升4分，達到60分，僅三成兒童有做到避免每日食用垃圾食物，顯示兒童在健康飲食觀念還有進步空間。

數位安全方面，3C成癮症（63分）及護眼行動（64分），仍是今年度調查出還需持續改善的指標，即便這兩項指標相較去年持平或略有改善，整體來看仍為偏低，兒童3C使用狀況和其所衍生的議題尚需家長以及各界多關注。

心理安全方面，人際關係互動指標（78分）以及自我成就感/自信指標（78分），為表現最好的兩個指標，其中兒童容易感到緊張不安的分數（65分）相較去年有3分的提升。

結果顯示，多數兒童能應對家庭、學校、同儕之間的人際關係，也能肯定自己，心理狀態更趨穩定、愉悅且有安全感。然而兒童偶爾感到緊張不安、或用哭鬧方式表達情緒的情形，值得進一步探討其中的不安來源。