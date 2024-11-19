台壽保客戶和理賠人員疑似聯手詐保2390萬 金管會首度發聲

台壽保發現疑似客戶和理賠人員聯手詐保、監守自盜2390萬元情事，成為媒體矚目焦點，對此金管會保險局副局長陳清源指出，已要求台壽保儘快提出報告說明，至於是否裁罰，和如何給予裁罰，要視金管會檢驗報告之後而定，倘若有疏失，將予以裁罰，最低60萬，最高1200萬元。

陳清源表示，目前台壽保還在處理當中，包括外界在意的理賠作業控管疏失，例如空白收據，文件遺失這些細節，要看其內部調查結果回報給金管會之後，保險局才能了解。

不過，依照保險局的規定，倘若發生重大事件時，必須立即通報重大偶發，另外，在通報重大偶發之後，必須在7個工作天內報告要出來，而根據保險局在記者會上揭露的資訊，台壽保是在10月17日發現，但在10月28日才通報重大偶發，另外，如今已過了14個工作天，但報告卻尚未出爐，等於二個時間點都不合金管會規定。

對此，陳清源則指出，倘若當場台壽保在第一時間發現時，認為尚需進一步查證確定，才能通報，這些細節就要在報告中向金管會說明，金管會也會檢視能否接受這個說明來認定是否違反重大偶發通報的規定，至於提出報告時間，陳清源表示，已要對方儘快提出。