盡職治理及反詐騙評鑑績優 第一金證券獲表揚

臺灣證券交易所19日頒獎表揚證券商反詐騙評鑑及機構投資人盡職治理資訊揭露較佳券商，第一金證券雙雙獲獎，其中在首屆證券商反詐騙評鑑中以持續精進各項防詐作為獲得績優，而盡職治理更是連續三年獲獎。

第一金證券反詐是由董總高層親自領軍，連兩年推出由董事長陳致全親自參與拍攝的反詐宣導短片，內容詼諧輕鬆，讓受眾耳目一新，印象深刻；另今年辦理「社區防詐列車」系列宣導活動更由總經理李美芳親自參與，表達公司高層對反詐騙的重視。

第一金證券指出，配合政府全面防治詐騙的政策，未來公司將結合金融業職能，持續推出各類型防詐活動，為客戶財產安全建立防線，讓民眾遠離詐騙的威脅。

金融投資詐騙猖獗，已成為嚴重社會治安問題，第一金證券積極建構防詐機制，成立防詐專責小組，以「全員防詐，財產守護」為核心，負責全公司防詐事項的推動，並由總經理督導公司防詐工作。公司也陸續設置官網反詐騙宣導專區、專屬簡訊特碼、反詐專線等多面向打擊詐騙活動，同時也將詐騙案例通報證交所「反詐騙聯防行動專區」。

防範詐騙首重提升全民的識詐意識，第一金證券針對不同詐騙樣態深入進行宣導，繼去年與警政署合作拍攝反詐騙宣導短片後，今年自製新版宣導短片，由董事長陳致全說明民眾參加新股上市抽籤須透過證券商，任何宣稱有門路拿到股票、免抽籤者都是詐騙，且股款是由證券交割戶扣款，並非匯款到其他帳戶，破解新興新股抽籤詐騙手法。

同時也與警察機關合作，啟動全台「社區防詐列車」宣導，深入鄰里，發揮「第一金證在這里」的公益宗旨，邀請地方民眾參與，發掘較少接觸網路、社群媒體的族群，透過面對面雙向交流，即時為民眾解答疑惑，提升防詐宣導效果。第一金證券指出，未來公司將會以金融業職能，結合實體及線上通路，持續推出各類型防詐活動，為民眾建構金融安全網而努力。

證交所表揚2023年機構投資人盡職治理資訊揭露較佳券商，第一金證券連續三年入選，是本項評比開辦以來表現最優異的券商之一。公司表示，盡職治理已成為公司的文化，未來將擴大對高碳排投資部位的議合，深化對投資部位碳排放的關注，同時逐年落實SBTi（科學基礎減碳目標倡議）減碳路徑，為對抗地球暖化盡一份力，期許成為同業盡職治理的典範。