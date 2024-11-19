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經濟日報與華南金控合作失智論壇 邀請產、官、研共同守護

攝影中心／ 記者林俊良 即時報導
經濟日報與華南銀行今天共同舉行「金融守護論壇—失智友善 信託未來」，邀請產、官、研，共且討論失智者的金融扶持。主辦單位和與會來賓，經濟日報總編輯費家（右起）、台灣失智症協會理事長徐文俊、信託公會秘書長呂蕙容、華南金控暨華南銀行董事長陳芬蘭、金管會副主委邱淑貞、華南銀行總經理黃俊智、華南銀行個人金融事業群副總經理黃守良，華南銀行信託部經理曾文民，一同合影。記者林俊良／攝影
經濟日報與華南銀行今天共同舉行「金融守護論壇—失智友善 信託未來」，邀請產、官、研，共且討論失智者的金融扶持。主辦單位和與會來賓，經濟日報總編輯費家（右起）、台灣失智症協會理事長徐文俊、信託公會秘書長呂蕙容、華南金控暨華南銀行董事長陳芬蘭、金管會副主委邱淑貞、華南銀行總經理黃俊智、華南銀行個人金融事業群副總經理黃守良，華南銀行信託部經理曾文民，一同合影。記者林俊良／攝影

台灣在2025年將邁入超高齡社會，高齡金融剝削問題，成為關注議題。經濟日報與華南銀行今天共同舉行「金融守護論壇—失智友善 信託未來」，邀請產、官、研，共且討論失智者的金融扶持。

論壇由金管會副主委邱淑貞、華南金控暨華南銀行董事長陳芬蘭致詞，並進行兩場專題演講，第一場由華南銀行個人金融事業群副總經理黃守良，以「從失智友善談公平待客」為題，進行演講，第二場則由陽明交大教授林志潔進行專講，題目為「失智者的金融扶持—樂齡理財培力與安養信託」。

最後則進行主題座談，由華南銀行總經理黃俊智、台灣失智症協會理事長徐文俊、信託公會秘書長呂蕙容、北醫影像醫學部神經放射診斷科主任陳震宇，共同與談。

「金融守護論壇—失智友善 信託未來」，金管會副主委邱淑貞蒞臨致詞。記者林俊良／攝影
「金融守護論壇—失智友善 信託未來」，金管會副主委邱淑貞蒞臨致詞。記者林俊良／攝影
「金融守護論壇—失智友善 信託未來」，華南金控暨華南銀行董事長陳芬蘭致詞。記者林俊良／攝影
「金融守護論壇—失智友善 信託未來」，華南金控暨華南銀行董事長陳芬蘭致詞。記者林俊良／攝影
經濟日報與華南銀行今天共同舉行「金融守護論壇—失智友善 信託未來」，華南銀行個人金融事業群副總經理黃守良，以「從失智友善談公平待客」為題，進行演講。記者林俊良／攝影
經濟日報與華南銀行今天共同舉行「金融守護論壇—失智友善 信託未來」，華南銀行個人金融事業群副總經理黃守良，以「從失智友善談公平待客」為題，進行演講。記者林俊良／攝影
經濟日報與華南銀行今天共同舉行「金融守護論壇—失智友善 信託未來」，陽明交大教授林志潔進行專講，題目為「失智者的金融扶持—樂齡理財培力與安養信託」。記者林俊良／攝影
經濟日報與華南銀行今天共同舉行「金融守護論壇—失智友善 信託未來」，陽明交大教授林志潔進行專講，題目為「失智者的金融扶持—樂齡理財培力與安養信託」。記者林俊良／攝影
經濟日報與華南銀行今天共同舉行「金融守護論壇—失智友善 信託未來」，華南銀行個人金融事業群副總經理黃守良，以「從失智友善談公平待客」為題，進行演講。記者林俊良／攝影
經濟日報與華南銀行今天共同舉行「金融守護論壇—失智友善 信託未來」，華南銀行個人金融事業群副總經理黃守良，以「從失智友善談公平待客」為題，進行演講。記者林俊良／攝影

失智症 華南金控 華南銀行

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