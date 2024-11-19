經濟日報與華南金控合作失智論壇 邀請產、官、研共同守護
台灣在2025年將邁入超高齡社會，高齡金融剝削問題，成為關注議題。經濟日報與華南銀行今天共同舉行「金融守護論壇—失智友善 信託未來」，邀請產、官、研，共且討論失智者的金融扶持。
論壇由金管會副主委邱淑貞、華南金控暨華南銀行董事長陳芬蘭致詞，並進行兩場專題演講，第一場由華南銀行個人金融事業群副總經理黃守良，以「從失智友善談公平待客」為題，進行演講，第二場則由陽明交大教授林志潔進行專講，題目為「失智者的金融扶持—樂齡理財培力與安養信託」。
最後則進行主題座談，由華南銀行總經理黃俊智、台灣失智症協會理事長徐文俊、信託公會秘書長呂蕙容、北醫影像醫學部神經放射診斷科主任陳震宇，共同與談。
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