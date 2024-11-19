企業報告編製困難多 安永：用數位工具能優化並加速

在法規變遷迅速且日益重視社會責任的商業環境下，上市櫃公司面臨愈加嚴格的挑戰，安永聯合會計師事務所19日分享，企業應如何透過多功能報告編製平臺優化財務報告作業，滿足IFRS永續揭露準則，並提升永續報告書的編製效率。

安永聯合會計師事務所攜手Wolters Kluwer, CCH® Tagetik在19日舉辦報告編製優化研討會，分享多功能報告編製平臺可提升ESG數據的透明度與準確性，加速報告生成並減少人工投入，同時透過深入的數據分析，為企業提供更具前瞻性的決策依據，助力在永續轉型之路上建立長期競爭力。

隨著金管會對2024年度上市櫃公司財報自編的要求及2026年度年報開始適用IFRS永續揭露準則，報告編製涉及眾多數據來源和跨部門協作，對財會與永續治理團隊的準確性和效率提出高標準要求。

安永聯合會計師事務所ESG策略與永續發展諮詢服務執行副總經理林群堯指出，應對IFRS永續揭露準則中S1、S2的規範要求，企業應在導入IFRS永續揭露準則S1、S2時會面臨的數據蒐集困難、情境分析複雜及指標計算繁瑣等挑戰，建議企業可透過數位管理工具優化流程與技術，因應永續資訊揭露要求。

安永聯合會計師事務所稅務科技服務資深副總經理詹大緯則說，編製IFRS永續揭露準則需要全面整合人員、流程、科技及數據才能完成，平臺不僅可整合永續報告、財務報告與年報的編製作業，還協助企業以更宏觀的方式應對未來挑戰。

財務報告編製方面，安永聯合會計師事務所稅務科技服務經理許耿偉分享，許多企業面臨的實際困難包括公告時限緊迫、法規持續更新、揭露資訊繁多及數據勾稽困難，在跨部門協作中，缺乏自動整合工具也往往導致效率下降、共編不便，甚至報告數據無法二次利用。

詹大緯進一步指出，透過安永的報告編製解決方案，企業可提升數據整合和自動化水平，增加合規性與數據精準度，有效增強跨部門協作與數據管理的整體效率。

詹大緯建議，企業必須擁抱數據管理的創新變革，透過多功能報告編製平台，共同迎接財務報告與永續相關報告的新時代，實現持續發展的高標準目標。