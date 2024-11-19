快訊

獨／雇員招考不公？員工爆料工會理事兒觀摩場地、預先練習 台電回應了

才動「開心」手術換瓣膜 趙少康又傳肝臟破裂… 醫：抗凝血劑恐致止血延長

企業報告編製困難多 安永：用數位工具能優化並加速

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
安永聯合會計師事務所19日舉辦報告編製優化研討會。業者提供
安永聯合會計師事務所19日舉辦報告編製優化研討會。業者提供

在法規變遷迅速且日益重視社會責任的商業環境下，上市櫃公司面臨愈加嚴格的挑戰，安永聯合會計師事務所19日分享，企業應如何透過多功能報告編製平臺優化財務報告作業，滿足IFRS永續揭露準則，並提升永續報告書的編製效率。

安永聯合會計師事務所攜手Wolters Kluwer, CCH® Tagetik在19日舉辦報告編製優化研討會，分享多功能報告編製平臺可提升ESG數據的透明度與準確性，加速報告生成並減少人工投入，同時透過深入的數據分析，為企業提供更具前瞻性的決策依據，助力在永續轉型之路上建立長期競爭力。

隨著金管會對2024年度上市櫃公司財報自編的要求及2026年度年報開始適用IFRS永續揭露準則，報告編製涉及眾多數據來源和跨部門協作，對財會與永續治理團隊的準確性和效率提出高標準要求。

安永聯合會計師事務所ESG策略與永續發展諮詢服務執行副總經理林群堯指出，應對IFRS永續揭露準則中S1、S2的規範要求，企業應在導入IFRS永續揭露準則S1、S2時會面臨的數據蒐集困難、情境分析複雜及指標計算繁瑣等挑戰，建議企業可透過數位管理工具優化流程與技術，因應永續資訊揭露要求。

安永聯合會計師事務所稅務科技服務資深副總經理詹大緯則說，編製IFRS永續揭露準則需要全面整合人員、流程、科技及數據才能完成，平臺不僅可整合永續報告、財務報告與年報的編製作業，還協助企業以更宏觀的方式應對未來挑戰。

財務報告編製方面，安永聯合會計師事務所稅務科技服務經理許耿偉分享，許多企業面臨的實際困難包括公告時限緊迫、法規持續更新、揭露資訊繁多及數據勾稽困難，在跨部門協作中，缺乏自動整合工具也往往導致效率下降、共編不便，甚至報告數據無法二次利用。

詹大緯進一步指出，透過安永的報告編製解決方案，企業可提升數據整合和自動化水平，增加合規性與數據精準度，有效增強跨部門協作與數據管理的整體效率。

詹大緯建議，企業必須擁抱數據管理的創新變革，透過多功能報告編製平台，共同迎接財務報告與永續相關報告的新時代，實現持續發展的高標準目標。

安永

延伸閱讀

哈彼科技獲快電商千萬天使投資 攜手共創線上課程新勢力

緯創最新ESG專刊出爐！「這6件」永續作為一次看

00966B追蹤的指數用ESG 評級升降加減權 投資更升級

剪片更快更流暢！Final Cut Pro 11正式發表 加入新AI工具、支援空間影片

相關新聞

台壽保客戶和理賠人員疑似聯手詐保2390萬 金管會首度發聲

台壽保發現疑似客戶和理賠人員聯手詐保、監守自盜2390萬元情事，成為媒體矚目焦點，對此金管會保險局副局長陳清源指出，已要...

川普重返白宮 中信金估聯準會自12月至明年降息4至5碼

川普將於明年重返白宮，對於川普當選美國總統的影響，中信金總經理高麗雪表示，內部評估，年底可能再降1碼，明年有機會降4碼，...

配合廣告停放非實名制社群平台 中信金總座提兩大方向

中信金今日舉行第三季法說會，由於中信為國內最大的消金銀行，外界矚目中信銀對於配合停止投放廣告在非實名制平台的動向，中信金...

台新銀推高利定存 美元年息5%、新台幣年息1.88%

美國總統大選結果出爐，川普成功重返白宮，引發投資人對未來貨幣政策的高度關注，11月美國聯準會（Fed）更宣布降息1碼，符...

董瑞斌：川普上台變數多 兆豐銀機動應對拚獲利顧風險

兆豐金控（2886）暨兆豐銀行董事長董瑞斌19日指出，川普上台帶來不確定性，兆豐銀行預期明年FX SWAP換匯交易收益，...

鮑爾放鷹真假 芝商所：Fed明年6月前有望再降2碼

美國聯準會（Fed）主席鮑爾上周放鷹，表示近期失業率趨於穩定，通膨續向2％目標前進，因此「不急於降息」，使得近期美債殖利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。