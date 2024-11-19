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擴大深耕越南市場 金管會准中信銀再申設2辦事處

中央社／ 台北19日電

中信銀擴大深耕越南市場。金管會今天宣布同意中信銀向越南主管機關申設平陽及海防2家代表人辦事處，若後續順利取得越南主管機關核准，中信銀於越南總計將有1家分行及3家代表人辦事處。

目前中信金旗下中信銀行於越南已設有胡志明市分行及河內代表人辦事處，中信銀為協助台商客戶金融需求，規劃再於越南設立平陽及海防2家代表人辦事處，以提供當地客戶更便捷溝通據點，金管會今天宣布同意中信銀申請案。

中信銀現已設有印尼、菲律賓、加拿大、美國、日本及泰國共6家子行，香港、九龍、新德里、斯里伯魯德、紐約、東京、胡志明市、新加坡、上海、廣州、廈門及深圳共12家分行，曼谷、河內、北京、洛杉磯、吉隆坡、雪梨及仰光共7家辦事處。

根據金管會銀行局統計，目前已有15家銀行於越南設點，分別在胡志明市、河內、同奈等地設有1家子行、12家分行及16家辦事處。

今年前3季全體本國銀行越南據點稅前淨利達新台幣45.3億元，創歷年同期最高，主因投資及其他淨收益增加，帶動稅前淨利年增20.2%。越南據點為國銀海外獲利第5大地區。

中信銀行 胡志明市 越南

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