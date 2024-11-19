全球企業永續論壇登場 KPMG籲企業將永續納入商業策略

聯合國第29屆氣候峰會（COP29）展現各國對低碳轉型的決心，KPMG 安侯建業永續發展教育基金會董事長于紀隆表示，越來越多的企業開始將永續發展納入核心商業策略中，企業投入永續，不僅是為了法規要求，更是為了增強與消費者、投資者與其他利益相關者的信任。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所、台灣永續能源研究基金會與台灣投資人關係協會19日共同舉辦「2024全球企業永續論壇-永續發展商業策略」，探討如何將永續發展原則融入企業策略，從而提升企業長期競爭力，並解析碳關稅、定價等機制，協助企業應對碳排放影響，此外也探討永續揭露準則，提升企業透明度與信任感。

于紀隆致詞時表示，聯合國氣候變遷大會 COP29 近日也正在亞塞拜然舉行，其中討論的碳市場規則、氣候適應等議題承諾，預計將會加快推進各國氣候行動的進程，企業開始將永續發展納入核心商業策略中，並將其視為驅動創新、增長的動力。

台灣投資人關係協會理事長郭宗霖指出，企業的永續發展及ESG是現在投資人最關注的議題，更決定對於被投資公司是否投資或持有的關鍵決策。因此，所有公司都為了爭取最好的客戶及最好的投資人，無不全力在永續發展及ESG上投入大量資源及心力。

郭宗霖透露，許多投資人都將每年度「前35%」的上市櫃的公司治理評鑑成績作為是否投資的決策紅線，而台灣現行的公司治理評鑑於2026年將轉型為ESG評鑑，絕對值得所有上市櫃公司投入資源並做好準備。

KPMG安侯永續發展顧問(股)公司執行副總經理林泉興指出，根據2024 KPMG台灣CEO前瞻大調查結果，為達成企業成長目標，「落實ESG計畫」為首要營運關注重點，為因應挑戰，企業需要建立明確的永續治理架構，才能因應全球各種不定挑戰。

KPMG 安侯碳資源服務公司董事總經理黃力家分析，我國將進入碳有價時代，排放溫室氣體不再是無償，碳關稅、碳費及碳權皆有價格，相對減碳成本，企業在面臨碳有價的時代，如何在其中做好碳管理，將成為碳經濟的重要議題。

KPMG安侯建業執業會計師黃郁婷建議，導入永續揭露準則分三階段進行，2025年開始按季提報董事會，而與以往企業永續報告書不一樣的是IFRS永續揭露準則聚焦在投資人的需求，因此所以公司需要跨部門小組共同合作來完成導入，另外準則也需要揭露範疇三，需要提早規劃。