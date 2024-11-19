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ESG 投資升級 00966B 採用 ESG 評級升降加減權

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
統一ESG投等債15+ETF 聚焦ESG評分佳的BBB級長天期公司債，11月25日至27日募集繳款。統一投信ETF投資團隊資深副總張美媛（左起）、統一投信總經理董永寬、統一投信ETF投資團隊襄理李哲宇（右）出席募集記者會。統一投信／提供
統一ESG投等債15+ETF 聚焦ESG評分佳的BBB級長天期公司債，11月25日至27日募集繳款。統一投信ETF投資團隊資深副總張美媛（左起）、統一投信總經理董永寬、統一投信ETF投資團隊襄理李哲宇（右）出席募集記者會。統一投信／提供

近日受到川普交易及聯準會官員談話影響，債市出現較大波動，但也提供更佳的進場點，讓債市投資人有機會獲得相對優異的債息及未來殖利率回落的資本利得。若投資的債券商品添加ESG因子，還有望受惠ESG長期趨勢。將在11月25日至11月27日募集繳款的統一ESG投等債15+ETF（00966B），其追蹤之指數透過四大篩選步驟，聚焦ESG評分佳的BBB級長天期公司債，不僅讓ESG投資升級，也是債市投資人平衡風險與收益的優選。

00966B追蹤彭博MSCI全球成熟市場15年以上美元BBB級永續ESG動能加權公司債指數，指數篩選規則的第一步是鎖定美元計價公司債，第二步則從流通性、到期時長及信評等方面，精選票面利率高於4.5%，且為已開發國家發行的BBB級長天期公司債。第三步重點關注債券發行人的ESG表現，先排除爭議性較大者，再擇優挑選MSCI ESG評級為BBB以上，且排名前75%的發行人。

前三步挑選出優質成分債後，00966B追蹤之指數在第四步，將投資組合採市值加權排序。因每位債券發行人的ESG評級更新的時間不同，指數每月會重新檢視成分債發行人的ESG評級變動，進行權重加減權。若發行人的ESG評級上升，其成分債投資比例將增加至原本的1.25倍，遭降評的企業所發行的債券，投資比例則乘以0.8倍，但同產業的投資比例不得超過15%。

統一ESG投等債15+ETF 經理人張美媛表示，00966B追蹤之指數不僅精選BBB級長天期公司債，具備利率相對較高且違約率相對低的特色，還加入ESG篩選因子和ESG升降評加減權機制，可以深化ESG投資效果，讓投資組合具備更強的風險抵禦能力。另外，在全球ESG趨勢推動下，ESG表現優異的企業，其發行的債券也相對更有機會獲得資金青睞。

統一投信提醒，投資人選擇ETF時，需留意基金配息率與追蹤指數殖利率差異，亦可觀察相關金融市場的政經議題變化，作為投資布局時的參考依據，金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動。

ESG 公司債

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00966B追蹤的指數用ESG 評級升降加減權 投資更升級

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