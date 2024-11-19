配合廣告停放非實名制社群平台 中信金總座提兩大方向

中信金今日舉行第三季法說會，由於中信為國內最大的消金銀行，外界矚目中信銀對於配合停止投放廣告在非實名制平台的動向，中信金總經理高麗雪明確指出二大四向，一是停放非實名制平台的廣告，也會撤銷；二是確保一定是在官方帳號才會登出廣告，不會再對網紅登廣告。

高麗雪說，未來只會經過中信的官方帳號及經過認證的合作機構官方帳號來發出，所以只會透過官網帳號，而不會再透過其他的廣告在社群平台上提供廣告，包括其他一般的網紅的廣告，中信銀也不會投放。

以SOGO為例，現在中信和SOGO有聯名卡的合作，因此會在其社群帳號上投放廣告，但其他如網紅等個人帳號，中信就不會再投廣告。

高麗雪指出，打詐是全體金融同業的共識，中信先前已透過和警政署、高檢署的各種方案協助神盾聯防，這些阻詐不會停滯，至於社群平台的部分。她表示，社群平台已是大眾可取得資訊重要廣告之一，因此不會全面停止，但會確保民眾獲得是真實無誤的資訊，所以只會從官方認證的帳號來提供資訊。

高麗雪也說，很多實名客戶就是透過社群網站來接收訊息，例如透過LINE來接收資訊，「管道是中性的，看如何運用。」她指出，資訊提供會持續，但對方若不是官方帳號，在政策上會調整，「但會以考量客戶需求方向來作」。