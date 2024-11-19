台新銀推高利定存 美元年息5%、新台幣年息1.88%

美國總統大選結果出爐，川普成功重返白宮，引發投資人對未來貨幣政策的高度關注，11月美國聯準會（Fed）更宣布降息1碼，符合市場預期且Fed透露降息政策暫不受大選結果影響，台新銀行建議民眾可持續關注12月利率點陣圖的變化。

掌握客戶需求並貼近市場脈動，台新銀行持續推出多項專案定存優惠，為客戶打造領取高收益的定存方案，有助資產穩健增值，如「好享利8外幣定存專案」美元3個月年息5%、「新優利2台幣定存專案」新台幣12個月年息1.88%。

在Fed降息後，台灣市場中可見美元3個月牌告利率區間多在2.7%至2.75%，台新銀行「好享利8外幣定存專案」不僅提供美元3個月年息5%，承作門檻更只要1,000美元起，考量到市場仍有不確定因素，民眾可選擇高利率且有固定收益的優利定存作為靈活調整資產配置的理想選擇，本專案限時、限量至今年11月29日止。

台新銀行提醒，由於Fed已在9月降息2碼、11月降息1碼，根據CME FedWatch工具，市場預期12月Fed還有機會再降息1碼，在降息循環的帶動下，有美元資金存放需求的民眾，可以把握時機承作「好享利8外幣定存專案」賺取較高利息。

為了滿足客戶的多元貨幣配置需求，台新銀行還提供「新優利2台幣定存專案」，新台幣12個月期年息高達1.88%，最低新台幣10萬元新資金即可參加，專案活動限額並限時至今年12月31日截止。以單筆存入金額新台幣299萬元為例，定存12個月，累計利息為新台幣56,212元，平均每月利息則為新台幣4,684元，換算每月領取的利息可以購買便利超商104杯大杯美式咖啡（45元），定存不僅保本還能以利息收入賺取日常花費。

台新銀行加碼再推出14天期的「轉轉幣6換匯外幣定存專案」，美元及澳幣14天期年息高達6.5%，即日起至今年12月31日，客戶透過台新網路銀行、行動銀行至指定活動入口，以新台幣承作可一次完成「換匯+優利定存」，不僅操作方便還能讓資金在短期內領取豐厚利息。

台新銀行致力提供具市場優勢的金融產品，協助客戶穩健理財，同時提醒民眾承作理財方案應考量自身的資產配置需求，進而抓緊時機穩健增值。