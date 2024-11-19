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董瑞斌：川普上台變數多 兆豐銀機動應對拚獲利顧風險

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
兆豐金控暨兆豐銀行董事長董瑞斌。夏淑賢／攝影
兆豐金控暨兆豐銀行董事長董瑞斌。夏淑賢／攝影

兆豐金控（2886）暨兆豐銀行董事長董瑞斌19日指出，川普上台帶來不確定性，兆豐銀行預期明年FX SWAP換匯交易收益，若美國降息放緩仍有機會成獲利主力，海外債先以拉長存續天期為先，FX SWAP和股債資本利得還是有機會兩邊賺，要邊走邊看，而美國、東南亞等海外市場採深耕企金放款業務策略，暫無須拓點。

董瑞斌指出，他8月中上任以來，積極整頓兆豐銀行資產品質，今年全年提存備抵呆帳金額預估將拉高到60多億元，在他上任前，兆豐銀提存金額約僅20多億元，至10月底提列數有47億元。他認為，兆豐銀的資產品質包括逾放比與備抵呆帳覆蓋率，在國銀中幾乎淪為倒數，「這實在是太丟臉了」。

他認為兆豐除了是公股獲利模範生，資產品質也應該要是模範生，所以他積極整理、增加提存，目標第一步先將資產品質拉到公股行庫平均水準，也就是逾放比在0.25%至0.26%間，覆蓋率600%以上，下一步再趨近國銀同業平均。

兆豐銀10月底逾放比為0.27%，覆蓋率提高到625%有先達標。至於未來是否有必要把覆蓋率拉高到1,000%？董瑞斌則是認為大可不必。他指出，國際大行的覆蓋率其實只有100多%，逾放比大約2%~3%，目前國銀的平均水準已經比國際大銀行高出甚多。

董瑞斌指出，SWAP收益只要台美利差有空間還是可為，過去兆豐銀SWAP收益貢獻營收大約有三成，若川普維持強勢美元、美國放緩降息，台灣相對利率持穩下，SWAP還是有獲利空間。至於降息步調牽動海外債評價利益，在過去一段時間積極加碼海外債部位後，目前則以拉長存續天期為主，賺取固定收益，操作上先行觀望。

至於強勢美元以及放緩降息，恐對企金外幣放款業務不利，董瑞斌則是認為，過去企業惜貸美元主要因為美國鷹派升息一路走升，預期利率續揚之下自然沒有借美元的意願，但若未來趨於穩定，配合科技大廠的供應鏈移轉，海外包括美國、日本、東南亞，將持續深耕放款業務。

兆豐金控自結10月單月稅後盈餘17.91億元，累計前十月稅後純益311.12億元，累計每股稅後純益（EPS）為2.10元。單月獲利較9月減少25%，主因兆豐銀10月稅後盈餘掉到14.7億元，月減28%影響，四大子公司僅有兆豐證券10月獲利較前月增加。

兆豐金表示，10月兆豐銀備抵呆帳提存與前月相當，但因SWAP交易收益較前月銳減，所以10月獲利不如前月。而兆豐金全年累計獲利續創新高，但兆豐銀累計獲利仍未脫衰退。

董瑞斌表示，兆豐銀今年來獲利仍衰退，主要因為資產品質整頓、增加提存，由於歐美商用不動產在疫後營運慘淡，不論商辦、飯店均如此，因此必須積極整頓，預期有關歐美商用不動產放款的整頓陣痛期，可能還會延續到明年一整年之後，調整期可能很長。

兆豐金控 兆豐銀行 董瑞斌

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