中信金法說會／展望第4季通膨緩降態勢將持續

中信金控（2891）19日舉行第3季法人說明會，由金控總經理高麗雪主持。高麗雪表示，展望第4季，雖然出口可能因為去年的基期比較高，相對表現會放緩，不過因為新興科技的應用的需求還是十分強勁，再加上進口的展望也是穩定，整體應該是可以對台灣的經濟帶來一定的支撐。台灣的通膨緩降的態勢是持續的，加上經濟基本面相對都是穩定，目前中信預測，台灣央行維持現在的政策利率的方向應該是不會改變；美金利率部分，美國聯準會是從九月開始降息，雖然說川普當選，不過對於未來的美率走勢，應該是趨勢不變，只不過降幅可能在川普上任後有些修正。

另外，高麗雪說，一般認為降息對保險業相對有利、對銀行業比較不利的概念，以中信銀行來說，我們很早就開始調節長短債的布局狀況，所以依照內部至九月底止的資產負債的配置狀況，降息對於中信銀的淨利息收入（NII），目前的影響不是負面，反而是有正面影響。

財富管理跟資本市場目前看來，是可以維持相當好的動能，所以後續銀行的獲利應該是可以持續的穩定成長；台壽部分，在現行IFRS17、ICS的制度等等，目前聯準會降息的方向，對於台壽整體的淨值是有正面影響，所以內部覺得整體對於保險業務的發展也是十分地看好。

中信金2024年前三季稅前盈餘713.1億元，累計稅後純益為586.5億元，稅後股東權益報酬率（ROE）為17.82%，稅後資產報酬率（ROA）為0.93%，每股稅後純益（EPS）為2.95元。

中信金控今年前三季累計稅後純益創下歷史新高，子公司中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）同期獲利亦創新高，並居銀行同業之冠，台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）則受惠於股利旺季及資本市場熱絡影響，獲利穩健成長，帶動金控整體獲利年成長達21%。

中國信託銀行2024年前三季合併稅後純益達362.8億元，主要受益於存放款基盤持續擴大，加上受到資本市場帶動，財富管理銷售動能強勁，信用卡及法人金融業務穩健成長，推動整體手續費收入上升；此外，金融商品操作得宜，使得交易收入增加，帶動整體稅後獲利較去年同期成長14%。中信銀行2024年第三季之合併逾期放款比率為0.47%，逾期放款覆蓋率為350%，資產品質穩健。

保險業務方面

保險業務方面，台灣人壽維持穩健及多元的產品策略，持續推動長年期繳及價值型保單銷售，2024年前三季累計初年度保費收入為361億元，較去年同期成長10%。投資方面，受惠於資本市場熱絡，股、債及基金資本利得佳，加上第三季股利收入挹注，累計稅後獲利較去年同期成長46%。

永續經營方面

永續經營方面，中信金控永續金融貸款餘額2023年為2,773億元，相較2022年成長19%，持續運用金融影響力打造低碳社會，近年積極與高碳排企業議合，連續兩年參與「CDP科學基礎減碳目標」倡議（CDP Science-Based Targets Campaign, CDP SBT），成功議合77家企業加入。中信銀行亦攜手新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore, MAS）之永續金融科技生態圈合作企業Evercomm，共同研發AI（Artificial Intelligence, AI）碳金融管理平臺，成為臺灣首家跨海打造AI賦能綠色金融科技的金融業者。中信金控推動永續經營作為屢獲國際肯定，已連續三年入選《Financial Times》（金融時報）「亞太氣候領袖」，更連續七年獲《The Asset》（財資）雜誌「最佳ESG企業獎」肯定。