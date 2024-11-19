快訊

未買先撞！新北妙齡女開「試乘車」自撞護欄 車頭全爛…這下賠大了

出泡快又不易溶！好市多「義式香皂組」不到5百元 網嗨搶：外面買1千

烏俄戰爭滿1000日！烏克蘭總人口減少1000萬

聽新聞
0:00 / 0:00

鮑爾放鷹真假 芝商所：Fed明年6月前有望再降2碼

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
降息循環喊休息？美國聯準會（Fed）主席鮑爾一講話，市場就動盪，Fed Watch資料顯示市場預期明年6月以前還有降2碼機會。（歐新社）
降息循環喊休息？美國聯準會（Fed）主席鮑爾一講話，市場就動盪，Fed Watch資料顯示市場預期明年6月以前還有降2碼機會。（歐新社）

美國聯準會（Fed）主席鮑爾上周放鷹，表示近期失業率趨於穩定，通膨續向2％目標前進，因此「不急於降息」，使得近期美債殖利率高檔震盪，美國十年期公債殖率18日以4.41％作收，法人指出，長線來看，美國作為全球最強經濟體地位，仍無法撼動。

國泰美國多重收益平衡基金經理人范姜佩瑩表示，雖然鮑爾不急於降息的言論引發市場出現震盪，但從芝商所Fed Watch資料顯示，明年6月的利率會議前，Fed都還有望再降息2碼（1碼是0.25個百分點），降息周期持續，對美債中長期表現仍有利。

范姜佩瑩指出，市場可能過於擔憂川普政見對通膨的影響，但實際的結果還是要看川普上任後關稅政策執行度而定，美國也需要考量這些政策對成長或其他總經數據的潛在影響，財政政策、經濟走勢等因素，都會影響美國未來利率走勢。

國泰投信指出，昨天美股四大指數除道瓊外都收紅，尤以費半漲最多，市場持續關注AI晶片龍頭輝達於美國時間周三盤後公布財報，受益於晶片的強勁需求，市場預期本次財報輝達年收有望成長逾80%，旗下最新晶片GB200最快今年底將逐步出貨，市場潛力值得期待。

晶片 美國聯準會 降息

延伸閱讀

美國經濟續強 這檔多重平衡型基金卡位股債雙行情

就市論勢／散熱、低基期 IP 前景亮

期貨商論壇／半導體30期 承壓

美元續強 新台幣再次貶破32.5元大關收32.531元

相關新聞

董瑞斌：美元弱勢 對全球都不是好事

川普上任之後的財經政策受到外界高度矚目，出身總體經濟學家背景的兆豐金控董事長董瑞斌對利率的判斷和市場說法大不相同，在川普...

兆豐董座董瑞斌化身教授 解析川普新局觀察這兩大指標

兆豐金控（2886）暨兆豐銀行董事長董瑞斌19日指出，美國新任總統川普未來新政，都指向同一目標就是提振美國就業，而打擊通...

鮑爾放鷹真假 芝商所：Fed明年6月前有望再降2碼

美國聯準會（Fed）主席鮑爾上周放鷹，表示近期失業率趨於穩定，通膨續向2％目標前進，因此「不急於降息」，使得近期美債殖利...

談下架非實名制平台詐騙廣告 董瑞斌：力促社群平台在台落地

兆豐金控董事長兼銀行公會理事長董瑞斌，今日對金融業阻詐大串聯，齊力下架非實名制平台廣告，首度對外公開發聲。他指出，最晚1...

董瑞斌：BNPL比起租賃借款更有管理迫切性

兆豐金控董事長董瑞斌今日指出，比起銀行對租賃公司的借款，BNPL(先買後付）更有管理迫切性。

董瑞斌：歐美商用不動產不易回溫

董瑞斌上任兆豐金控董座以來，就積極投入打呆和加碼提存，其中歐美的商用不動產是大宗，對於後續景氣，董瑞斌也分析，商用不動產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。