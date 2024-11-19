鮑爾放鷹真假 芝商所：Fed明年6月前有望再降2碼

美國聯準會（Fed）主席鮑爾上周放鷹，表示近期失業率趨於穩定，通膨續向2％目標前進，因此「不急於降息」，使得近期美債殖利率高檔震盪，美國十年期公債殖率18日以4.41％作收，法人指出，長線來看，美國作為全球最強經濟體地位，仍無法撼動。

國泰美國多重收益平衡基金經理人范姜佩瑩表示，雖然鮑爾不急於降息的言論引發市場出現震盪，但從芝商所Fed Watch資料顯示，明年6月的利率會議前，Fed都還有望再降息2碼（1碼是0.25個百分點），降息周期持續，對美債中長期表現仍有利。

范姜佩瑩指出，市場可能過於擔憂川普政見對通膨的影響，但實際的結果還是要看川普上任後關稅政策執行度而定，美國也需要考量這些政策對成長或其他總經數據的潛在影響，財政政策、經濟走勢等因素，都會影響美國未來利率走勢。

國泰投信指出，昨天美股四大指數除道瓊外都收紅，尤以費半漲最多，市場持續關注AI晶片龍頭輝達於美國時間周三盤後公布財報，受益於晶片的強勁需求，市場預期本次財報輝達年收有望成長逾80%，旗下最新晶片GB200最快今年底將逐步出貨，市場潛力值得期待。