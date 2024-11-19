租賃業設專法 董瑞斌：銀行公會委外草擬中 下月中出爐

新當選銀行公會理事長的兆豐金控（2886）暨兆豐銀行董事長董瑞斌19日指出，針對租賃業納管一事，銀行公會已委請律師事務所研擬相關專法草案，預計12月中可出爐。待政策確定設專法後，未來租賃業納管將從個人金融到消費金融業務均涵蓋，使台灣租賃業務尤其先買後付（BNPL）也能比照國際有法令規範。

董瑞斌10月21日當選銀行公會理事長，今年初以來就鬧得沸沸揚揚的租賃業部分業務行銷亂象問題，立委要求納管並設專法，銀行公會除了針對銀行業放款租賃擬定授信準則外，也委託律師事務所研擬相關專法，再行提供主管機關參考。

董瑞斌表示，立法院財委會質詢有立委質疑租賃公司向銀行貸款利率2%，再放款給建商收10%利息。但其實向租賃公司融資的多半是向銀行借不到錢、甚至債信出現問題的公司，而租賃公司向銀行貸款，再行融資這類公司，因為信用風險不同、必須在定價時增加風險貼水，所以放款出去的利率會比較高。

董瑞斌指出，但是他認為BNPL確實應該立法管理，因為牽涉的消費爭議與衍生社會問題較大，國外包括鄰近的香港乃至最早的瑞典都有立專法，因為BNPL嚴格說起來也算是個人信貸的一種，所以有必要立法規範，而目前外界聚焦的三大租賃上市公司，其實BNPL的占比不算大。目前暫以金融消保法規範的範圍以消金的BNPL與車貸為主，但如果未來確定立專法，應是全方位規範與納管。