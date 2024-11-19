兆豐董座董瑞斌化身教授 解析川普新局觀察這兩大指標

兆豐金控（2886）暨兆豐銀行董事長董瑞斌19日指出，美國新任總統川普未來新政，都指向同一目標就是提振美國就業，而打擊通膨、高關稅與美國製造、開採原油等環環相扣，川普也會增加他在未來貨幣政策話語權，川普政見如何落實，就看通膨與失業率變化而定。

董瑞斌今年8月中上任兆豐金暨兆豐銀董事長後，今天首度召開記者會，針對媒體詢問對川普上台對財金大勢與金融業營運的影響，董瑞斌瞬間「董教授上身」，除了發給媒體記者近五年美國失業率與通膨率關係圖，還在白板上迅速畫出四個象限，解說相關變化與根據川普政見歸納的方向與分析可能作為。

董瑞斌指出，川普尚未正式上台，還沒確定政策，只能先根據他提出的政見分析。川普重點在改善失業率，包括採高關稅以推進美國製造、強勢美元，同步增加美國就業機會與維穩物價，並在國內增加開採石油天然氣，以平抑油價乃至物價。不過，油價仍受國際油價牽動，高關稅也可能推升物價，因此市場對川普上台預期可能使通膨再起，進而影響美國聯準會（Fed）貨幣政策，使得Fed 12月再降息與否，以及明年預期降息4碼等的變數增加。

他並分析，川普要維持強勢美元，因此Fed降息步調也受牽動，相對台灣的利率則是可能維持穩定。而目前美國的通膨率在2.1%，失業率在4.1%，從象限圖來看對美國而言是處於中軸的很好的狀況，後續就看兩大因子變化，靜觀其變。