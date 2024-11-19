談下架非實名制平台詐騙廣告 董瑞斌：力促社群平台在台落地

兆豐金控董事長兼銀行公會理事長董瑞斌，今日對金融業阻詐大串聯，齊力下架非實名制平台廣告，首度對外公開發聲。他指出，最晚11月底，約20家大型銀行不分公股或民營，都會停放廣告，接下來也將觀察此舉成效，若有必要還會推出「2.0版」。

董瑞斌強調，希望社群平台在台灣都能「落地」，才真正有助管理，而不是金融業者要阻詐，但在台灣卻找不到有利對口。

董瑞斌證實已出面聯絡多家大型銀行董總，「我聯絡的都是銀行，但也有金控，但大家想得到的、大的業者，我都有聯絡過了」。

他指出，通常銀行董事長或金控總經理就已有決定權：「因為詐騙太猖獗，大家都心有戚戚焉」，大家已各自去排下架廣告期程，多家銀行也會考量違約情況決定下架時間，估計11月底可完成。

對於銀行及大型金控陸續加入，董瑞斌指出：「歡迎大家起義來歸！」至於哪些觀察改變的指標，董瑞斌指出，最主要在於業者完全遵法，包括明年一定要落地，現在只有line，其他幾家都沒有。

他說，落地的好處是至少繳稅給政府，因為現在透過臉書或谷歌都會被中間商抽15%，因此，業者形同只有繳15%營業稅，這些社群等於在境外沒繳稅，應回到台灣法規落地繳稅。

董瑞斌強調落地的重要性，指出這些業者應成立分公司，因為他們很多都只找公關公司來處理台灣詐騙問題，即使打詐四法通過，董瑞斌認為，雖然不落地會罰錢，「但只是罰錢沒有用，因為廣告費的利潤更大！」明年打詐四法過關後，公會就更有立場介入，讓它不是只有罰錢了事而已。

被問及和金管會溝通情況，他指出，曾和金管會主委彭金隆閒聊，彭金隆表示因為有社會意義，尊重個別選擇，金管會不會用公權力強行介入，希望兼顧社會公義和商業利益。

董瑞斌指出，兆豐一年廣告量只有1600萬元，甚至有些大銀行光是line就2000萬元，美國還有統計指出70%的廣告量都跑到社群平台，因此金融業從社群平台下架廣告，也展現對抗詐騙廣告的決心。

不過他也指出，這些社群平台廣告量很大，其他金融業者都進來頂多「被蚊子咬一口」，全體金融業者都加入則「感冒一下」，幾天就沒事了，因此倘若目前在廣告的作法成效有限，將採取下一步行動。

董瑞斌也強調，並沒有透過銀行公會強力執行，而是私底下用道德勸說的方式，投信投顧公會也是用呼籲的方式，兆豐金目前則連同投信、投顧、證券全面加入。

董瑞斌也在記者會上釐清外界對實名制混淆之處，他說，臉書、GOOGLE很多社群平台聲稱有實名制：「但僅是在台灣有，其他海外分公司則沒有！」

目前，台灣、東南亞、已形同成為FB的詐騙殖民地、溫床，董瑞斌更在會場上，直接舉現實案例說，上周警政署開會時，就在會中坦言，目前詐騙最多在東南亞，尤其是柬埔寨，台人成立詐騙集團來騙中國客戶，但中國也有成立詐團來騙台灣客戶，這種情況，使得台灣集團儘管遣回台灣：「但因為受害人都在中國，台灣沒有受害人」，於是竟然詐團份子被釋放，中國也是如此。

他進而指出，這些社群平台就算在台灣實名制，但在海外不是，詐團跑到海外指名要投放台灣，要繁體字：「兆豐銀行自己就深受其害！」