董瑞斌：BNPL比起租賃借款更有管理迫切性

兆豐金控董事長董瑞斌今日指出，比起銀行對租賃公司的借款，BNPL(先買後付）更有管理迫切性。

他指出，未來融資公司法上路後，租賃公司旗下承作BNPL的子孫公司都要納管：「不該用機構別，而是要用行為及產品來管理！」銀行公會已對專法內容委外研究，12月中旬專法草案內容將出爐。

董瑞斌指出，銀行的任何貸放都會以授信合約來管理資金用途，必須和借款目的相符，週轉和機器設備的借款單據都要看。倘若租賃貸放出去的對象很難在金融機構找到貸款，如債信不好、跳票、或不願提供，或嫌銀行太慢去找租賃融資公司，而轉向租賃公司借款，這代表租賃融資公司要去承受信用風險，所以這一部分業者採取高利率，是反映信用風險，比起這些，更要直接去管理的是BNPL。

董瑞斌認為，租賃公司在BNPL業務上，真正在作BNPL業務的是租賃業子孫公司，若要抑制就要透過專法的力量，金保法是不夠的。

他也表示，金管會已責成銀行公會訂定專法草案，公會已委律師事務所提出版本，現有的金融消保法罰則不夠，要設專法才行。

董瑞斌進而分析，BNPL在很多國家，美國、英國、香港新加坡都有專法伺候，在香港是個人貸款，一定要放到銀行法，BNPL最早是瑞典銀行KLARNA所提出，且是在瑞典拿到銀行執照，美國高盛也有成立子公司來作，後來都收掉了：「因為法遵成本太高，而且不賺錢！」可見得其他國家都有納管。

他比較金融消保法和融資公司法，指出後者不是機構別，而是「行為別」、「產品別」，因為現在機構別的界線太模糊，英國也是用產品和服務內容而非機構別來管，否則管不到。