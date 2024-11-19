快訊

未買先撞！新北妙齡女開「試乘車」自撞護欄 車頭全爛…這下賠大了

出泡快又不易溶！好市多「義式香皂組」不到5百元 網嗨搶：外面買1千

烏俄戰爭滿1000日！烏克蘭總人口減少1000萬

聽新聞
0:00 / 0:00

董瑞斌：BNPL比起租賃借款更有管理迫切性

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
兆豐金控董事長董瑞斌指出，比起銀行對租賃公司的借款，BNPL(先買後付）更有管理迫切性。記者朱漢崙／攝影
兆豐金控董事長董瑞斌指出，比起銀行對租賃公司的借款，BNPL(先買後付）更有管理迫切性。記者朱漢崙／攝影

兆豐金控董事長董瑞斌今日指出，比起銀行對租賃公司的借款，BNPL(先買後付）更有管理迫切性。

他指出，未來融資公司法上路後，租賃公司旗下承作BNPL的子孫公司都要納管：「不該用機構別，而是要用行為及產品來管理！」銀行公會已對專法內容委外研究，12月中旬專法草案內容將出爐。

董瑞斌指出，銀行的任何貸放都會以授信合約來管理資金用途，必須和借款目的相符，週轉和機器設備的借款單據都要看。倘若租賃貸放出去的對象很難在金融機構找到貸款，如債信不好、跳票、或不願提供，或嫌銀行太慢去找租賃融資公司，而轉向租賃公司借款，這代表租賃融資公司要去承受信用風險，所以這一部分業者採取高利率，是反映信用風險，比起這些，更要直接去管理的是BNPL。

董瑞斌認為，租賃公司在BNPL業務上，真正在作BNPL業務的是租賃業子孫公司，若要抑制就要透過專法的力量，金保法是不夠的。

他也表示，金管會已責成銀行公會訂定專法草案，公會已委律師事務所提出版本，現有的金融消保法罰則不夠，要設專法才行。

董瑞斌進而分析，BNPL在很多國家，美國、英國、香港新加坡都有專法伺候，在香港是個人貸款，一定要放到銀行法，BNPL最早是瑞典銀行KLARNA所提出，且是在瑞典拿到銀行執照，美國高盛也有成立子公司來作，後來都收掉了：「因為法遵成本太高，而且不賺錢！」可見得其他國家都有納管。

他比較金融消保法和融資公司法，指出後者不是機構別，而是「行為別」、「產品別」，因為現在機構別的界線太模糊，英國也是用產品和服務內容而非機構別來管，否則管不到。

兆豐金控 美國 董瑞斌

延伸閱讀

董瑞斌：歐美商用不動產不易回溫

董瑞斌：美元弱勢，對全球都不是好事

銀行龍頭董瑞斌偕同業 打擊社群平台金融詐騙、擬三部曲

蕭副總統：政府投入綠色金融3.0 帶動產業減碳

相關新聞

董瑞斌：美元弱勢 對全球都不是好事

川普上任之後的財經政策受到外界高度矚目，出身總體經濟學家背景的兆豐金控董事長董瑞斌對利率的判斷和市場說法大不相同，在川普...

兆豐董座董瑞斌化身教授 解析川普新局觀察這兩大指標

兆豐金控（2886）暨兆豐銀行董事長董瑞斌19日指出，美國新任總統川普未來新政，都指向同一目標就是提振美國就業，而打擊通...

鮑爾放鷹真假 芝商所：Fed明年6月前有望再降2碼

美國聯準會（Fed）主席鮑爾上周放鷹，表示近期失業率趨於穩定，通膨續向2％目標前進，因此「不急於降息」，使得近期美債殖利...

談下架非實名制平台詐騙廣告 董瑞斌：力促社群平台在台落地

兆豐金控董事長兼銀行公會理事長董瑞斌，今日對金融業阻詐大串聯，齊力下架非實名制平台廣告，首度對外公開發聲。他指出，最晚1...

董瑞斌：BNPL比起租賃借款更有管理迫切性

兆豐金控董事長董瑞斌今日指出，比起銀行對租賃公司的借款，BNPL(先買後付）更有管理迫切性。

董瑞斌：歐美商用不動產不易回溫

董瑞斌上任兆豐金控董座以來，就積極投入打呆和加碼提存，其中歐美的商用不動產是大宗，對於後續景氣，董瑞斌也分析，商用不動產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。