董瑞斌：歐美商用不動產不易回溫

董瑞斌上任兆豐金控董座以來，就積極投入打呆和加碼提存，其中歐美的商用不動產是大宗，對於後續景氣，董瑞斌也分析，商用不動產CRE不易回溫，但歐美的住宅型不動產在剛性需求之下，未來可期。

他坦言，美國歐洲的商用不動產，呆帳太多了，今年兆豐銀行1至10月提了47億，全年60幾億，包括我8月中來之前，就提了20幾億，這4個月我又增加20幾億。董瑞斌也再三強調，兆豐銀獲利是模範生，但資產品質不是，這說不過去：「百年銀行的天敵，還在資產品質。」在努力之下，10月的逾放比為0.27%，覆蓋率已到了625%。

董瑞斌分析，CRE商用不動產的問題，在於疫後居家上班者已回不去了，使商業區不動產租不出去，他還舉例，他在美國的朋友有2萬平方英尺的不動產，1平方尺60元美金，但現在20美元沒人要：「因為大家都往外搬！」另外，兆豐紐約分行，很多法遵高手，但疫後居然都不願回來上班。

董瑞斌再舉例，疫後美國購物中心的功能剩用餐，吹冷氣，民眾購物從電商去買，商辦沒有人租，飯店沒有人住。目標是達到官股水準，0.3%，600%為目標，

董瑞斌分析，美國CRE要上來很難，但住宅型的仍好，因為剛性需求仍強，再加上就業市場不錯，通膨也還好，所以自住需求還在；董瑞斌也認為，若聯準會明年停止降息，對銀行業獲利會因為利差擴大而更有利。

談到兆豐銀的海外策略，董瑞斌指出，將在於深耕當地，整理資產品質，而不在於擴點。

董瑞斌分析，目前兆豐的海外據點已夠多。他也指出，現在海外大部分依賴聯貸，認為在海外要作台商生意畢竟是少，紐約、東京、倫敦的分行，大多參加當地聯貸，以及找不到台商，所以很容易就只能作CRE，要改善，就必須深耕當地。另外，科技大廠的供應鏈移轉海外，董瑞斌坦言，他們都多和大型國際銀行往來，台灣的銀行業者要找商機並非表面上這麼容易。

融資公司，任何貸放就會簽授信合約，資金用途一定要和借款目的相符，週轉和機器設備的借款單據，這些都要看。貸放出去的對象，是很難在金融機構找到貸款的，例如債信不好、跳票、或不願提供，或嫌銀行太慢而去找租賃融資公司，這代表租賃融資公司要去承受信用風險，所以這一部分的高利率，是反映信用風險。