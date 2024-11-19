董瑞斌：美元弱勢 對全球都不是好事

川普上任之後的財經政策受到外界高度矚目，出身總體經濟學家背景的兆豐金控董事長董瑞斌對利率的判斷和市場說法大不相同，在川普四大政策關稅、所得稅、增加就業、開採石油天然氣等互相作用之下，川普至少會暫停降息，並且維持「強勢美元」，因此，明年的金融業利差應可樂觀正向期待，他也認為，美元弱勢，對全球都不是好事。

董瑞斌化身為「董博士」，直接用白板對在場媒體用「四大象限」授課分析影響。他指出，現在的象限，是在「通膨2.1%、失業率4.1%，是在第二和第四象限的交界點。」上述的政策，很有可能未來通膨率會上移，他也表示，現在因為川普尚未上任，部會首長人選尚未找好，所以還不能判斷財經政策，但目前通膨2.1%，失業4.1%, 對美國20、30年來而言是很好的狀況，是長期平均值以下，所以沒有任何理由作劇烈的改變。

董瑞斌接著分析四大政策帶來的最大改變在於：1、關稅加稅，包括中國60%或100%，亞洲20%關稅加收；2、所得稅：共和黨個人減稅企業減稅。

3、增加就業；他對此進而指出，尤其是歐美，大家最重視的仍是失業率，甚於物價，像川普對中國加高關稅，就是不要有紅色供應鏈，就是要就業，台積電移到美國，也是為了就業，補貼半導體業者也為就業。

4、還有開採石油天然氣，來抵減關稅上漲造成的「輸入型通膨」，也保護他的鐵票區（鏽帶）。

董瑞斌也認為，川普選舉的語言，在執政之後會有另外的考量，因為現在的情況是不錯的，不需要作其他的動作，最重要的觀察指標，就是他的內閣成員，來判斷他的選擇。他進而指出，川普的發言還有另一目標，就是在貨幣政策時，他有更多發言權，尤其面對FED一直強調「央行獨立性」時。

但倘若其選前的承諾一一實現，董瑞斌認為，這時就會看到價格上漲，雖然開採石油會降低物價，但油價仍由國際來決定，所以幫助有限，而下一步則是緊縮貨幣政策：「就往第二象限更移動了！」至於為何不會造成就業市場惡化，董瑞斌說明，因為送走1100萬非法移民，有更大的就業機會，薪資會繼續上漲造成物價更大的壓力，所以一定要緊縮性貨幣政策。

也因此，董瑞斌認為，基於上述分析，不會發生大家預期的「今年再降息，明年繼續降」，他進而強調，川普也主張，弱美元配強日圓，是大災難，所以為了維持美國為強勢貨幣，進口便宜沒有通膨壓力，所以維持強勢美元，美元匯率指數約在100至105之間，是觀察指標，若低於100，實質貶值，對全球都不是好事，調高利率，美元相對會強勢，貨幣操作時，維持現在的利差，美國調高利率，SWAP機會又來了，現在本來預期，美國明年降息，金融業的利差變小，但他若調高，對銀行而言是機會，但調高利率，另外增加就業，會有一連串的反應。

倘若有通膨，又成為負斜率，現在觀望川普的政策，所以銀行的明年度預算編列也仍在觀望中。他認為，美債的陡峭化現象會漸平緩 但倘若通膨又上來，又會開始有倒掛的現象，兆豐的預算，會在12月通過，而且是內部參考預算，明年會伺機隨時調整。但他強調：「不論什麼情況，都會賺」。