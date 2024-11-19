銀行龍頭董瑞斌偕同業 打擊社群平台金融詐騙、擬三部曲

兆豐金控（2886）暨兆豐銀行董事長董瑞斌19日指出，兆豐銀行呼籲銀行同業投入暫停非實名制網站、社群平台投放廣告，積極打擊金融詐騙，已獲得各公股銀以及民營十大銀行響應，預期將會陸續投入暫停廣告。下一步將希望這些詐騙頻傳的網路、社群平台在台灣落地，也就是成立分公司、有法定代理人，能確定遵守台灣打詐相關法規要求。

董瑞斌日前新當選銀行公會理事長，對於銀行公會出面號召同業打詐與否？董瑞斌表示，目前欠缺聯合行動的法令合理性基礎，但待未來打詐四法正式上路後，會比較有基礎可號召同業一起行動。

兆豐銀行日前宣布為強化防詐，即日起暫停所有非實名制平台廣告宣傳行銷，除九大公股行庫一致投入外，董瑞斌表示，他也和幾家大型民營銀行的高層談過，都有正面回應，差別只是廣告契約期程問題，預期11月底有多少家響應會更明朗。

他指出，暫停投放非實名制社群平台廣告行銷預算，對於這些跨國機構來說，只是公股銀行暫停廣告可能只是蚊子咬，如果全部金融機構都暫停下廣告，對這些機構也頂多只是感冒一下子吧！因此暫停投放廣告只是要求這些跨國機構配合打詐的1.0版本，接下來會展開打詐2.0版，要求這些跨國社群網站平台要在台灣落地，也就是如打詐四法要求，在台灣成立分公司、依法繳稅、有法定代理人回應與配合法令打詐作為。

對此，董瑞斌表示，2.0行動他希望所有金融業都可以與他一起，一人一信寫信給這些跨國公司企業總部，提出打詐要求，讓這些機構正式在其平台上猖獗的金融詐騙問題。

他並表示，如果2.0行動效果還不顯著，不排除再推打詐3.0版本，持續打擊金融詐騙。

兆豐銀日前發布新聞稿，指出近年來金融詐騙案件層出不窮，社會大眾因而蒙受生命財產損失案例時有所聞，檢討此類案件多與非實名制登錄的社群媒體（Social Media）相關，或是直接在網站、平台上成立美其名為金融商品行銷據點，或是間接成立股友會交流投資心得，而遂行詐騙之實。由於此類網站、平台、群組多採非實名制登錄，致使其傳播的訊息真假難辨又求證無門。

有鑑於此，兆豐銀行為避免客戶及社會大眾受不當訊息所誤導，並為確保兆豐銀行本身商譽不受此類不當資訊所影響，決定自即日起至2025年12月31日止，採行以下三項措施，以期客戶及社會大眾不受網路、平台、社群訊息混淆。三項措施為1.兆豐銀暫停在非實名制登錄的社群網站、平台、帳號投放任何廣告及業務行銷活動；2.暫停贊助非實名制登錄社群網站、平台地直播主、版主、網紅、主持人及其他成員以從事任何廣告及業務宣導活動；3.只有在兆豐銀本身的官方網址、帳號、平台所揭露的訊息及業務相關活動真實無誤，其他任何與兆豐銀行有關的資訊，請社會大眾明辨其真偽，以免上當受騙。

董瑞斌指出，兆豐銀行自己一年投放在社群平台的廣告預算大概1,600萬元，契約期限未到提早停下廣告，預期剩下約200多萬元未用要支付違約金約20多萬元。