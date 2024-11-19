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市場短期震盪 採多元資產策略為上策

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國總統大選塵埃落定，前總統川普即將重返白宮，意味著將建立與拜登完全截然不同的政府。隨著川普將在2025年1月20日就職，其政黨輪替將為全球市場帶來全新的投資變局。滙豐投信指出，由於政黨輪替的過程將隨政策變數加大而增加金融市場的波動度，建議投資人現階段可透過股債平衡的多重資產策略，以科技搭配基建的雙元趨勢主題，輔以不受利率環境變動影響的全天候低波動債券，打造能攻能守的資產配置核心。

滙豐超核心多重資產基金基金經理人楊博翔進一步說明，近期市場反應與川普政策密切相關的「川普交易」概念族群持續發威。除了預期放鬆監管措施進而推升銀行股表現、MAGA（讓美國再次偉大）可望支持本土企業發展、貿易保護措施亦使小型股表現活潑及相關加密貨幣的強勢表態等，係因川普親商的稅改政策讓市場抱以高度期待，而讓投資市場給予正面回應川普的勝選。

然而，美國大選前「川普勝選」情境已讓金融市場先行定價。美元、美債殖利率的表現似有過度高估貿易戰與擴張性財政政策所帶來的「再通膨」的情境，反映出後續政策不確定性的上升風險。由於聯準會自今年開始啟動降息周期，主席鮑威爾的任期仍然受到法律保障。加上依據9月利率點陣圖預估，年底還有一次降息、2025年則還有二至四次的降息空間。因此回顧過往降息周期都將牽動殖利率的趨勢向下，現階段短期殖利率的過度反應或可視為中期布局債市的投資良機。

回歸投資市場本質，政黨輪替僅可視為市場對政策預期的短期定價因素，不應做為投資決策的主要考量。加上歷史長河軌跡也顯示政黨輪替與股市關聯性不高，投資布局方向更應回歸景氣周期和企業獲利等基本面因素。可多元布局以長線趨勢型態鮮明的主題族群，諸如AI科技、基礎建設透過精選持股的投資策略，並搭配全天候債券核心配置，方能安渡政黨輪替的短期不確定性，同時亦掌握不同風格與趨勢主題的輪動機會。

川普 降息

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