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康和證券「幸福企業」金獎三連霸 以人為本、打造幸福職場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
康和證券連續三年勇奪1111人力銀行金融管顧類「幸褔企業金獎」肯定，康和證券執行副總行政總監康景泰(右)代表領獎，新北市副市長劉和然(左)頒獎。康和證券/提供
康和證券連續三年勇奪1111人力銀行金融管顧類「幸褔企業金獎」肯定，康和證券執行副總行政總監康景泰(右)代表領獎，新北市副市長劉和然(左)頒獎。康和證券/提供

康和證券（6016）再次榮獲2024年之1111人力銀行金融管顧類「幸福企業金獎」肯定，連續三年勇奪幸福企業金獎。代表良好完善的薪資福利、休假制度、工作生活平衡、人才職涯發展、晉升機會等各方面均獲致肯定，更與康和證券「打造幸福、追求共好」願景相契合，是公司及全體員工的榮耀。

康和證券董事長鄭大宇表示，康和證券以人為本，打造幸福職場，感謝每位員工的付出，並將員工當成家人，落實企業社會責任，回饋給有需要的人，形成善的溫暖、善的循環，期許每位員工都如康和CIS之紅色LOGO般，有滿滿的健康、熱情與活力，進而真誠對待每位客戶，讓社會越來越好。

鄭大宇表示，幸福職場就是要全方位關懷員工身心健康，提供多樣化福利與優質工作條件，讓人才發揮最大的價值，用人唯才、留才、育才，讓好的人才留下來，提升專業技能與優質競爭力，在工作中實現自我價值與得到成就感。

1111人力銀行舉辦的2024年幸福企業票選活動，自2019年以來，今年是第六年，今年有超過3,700家報名，經過綿密而嚴謹的審查，共有11類494家企業榮獲金獎殊榮。且必須具備幾個要件方能獲獎，如:薪資獎金獲致認同、員工休假優於勞基法、有良好的升遷制度等等。

康和證券擁有完善的考核、定期專案晉升和調薪機制，且公司為鼓勵團隊持續挑戰新業績目標，設立「利潤共享獎金制度」搭配績優表現的額外獎金發放。每個月另補助3,000元伙食津貼、視障按摩、公益假、疫苗接種假和健檢假。若員工有進修規劃，在學業完成取得證明後，將發放在職進修補助金，碩士補助10萬元、博士補助15萬元。

康和證券自2022年8月開辦員工持股信託，另職工福利委員會有子女教育獎助學金、生育、婚喪賀奠及急難補助等補助，公司提供免費健檢，並依年齡區別提供不同健檢項目，並設立員工休閒健身中心，有籃球機、撞球桌、各式健身器材及KTV等，協助同仁維持良好健康運動習慣。同時定期辦理紓解壓力、促進身心健康的健康講座，全力營造健康安全的友善職場。

健檢 職場

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