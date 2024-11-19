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新興亞洲失血近50億美元 台灣 AI 產業將成避風港

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
外資對亞洲股市買賣超金額(資料來源：彭博，中國信託投信整理)
外資對亞洲股市買賣超金額(資料來源：彭博，中國信託投信整理)

美國總統大選後，市場對於「川普交易」的擔憂再度升溫，美元指數上周再度走強，創下近期新高，新興亞洲市場也面臨資金撤離的壓力，上週新興亞洲市場整體淨流出高達48.5億美元，反映出國際資金對於美元強勢及全球貿易局勢的擔憂。中國信託投信分析，儘管美元升值預期升溫對新興市場造成壓力，台灣在AI等科技領域的領先地位，以及穩健的經濟基本面，有望持續吸引資金青睞。

新興亞洲市場主要指數上周全面收黑，以南韓跌幅最深、達5.6%，其次為菲律賓4.3%；至於資金流向，單周整體新興亞洲市場資金流出48.5億美元，顯示出市場對於未來市場走向的不確定性感到擔憂。

中國信託投信表示，美元走強是導致新興市場資金外流的主要推手。自川普贏得總統大選後，市場預期其將持續推動強勢美元政策，加上美聯儲可能放慢降息步伐，美元強勢格局恐將延續，為新興市場帶來持續壓力。據彭博統計，美元走強加劇了摩根士丹利新興市場亞洲指數從10月初的高點下跌，跌幅超過 9%，距離進入技術性調整只有一步之遙。

儘管短期內資金面臨壓力，但台灣股市基本面依然穩健，2024年迄今，台灣股市漲幅達26.84%，遠優於新興亞洲整體9.95%的表現，顯示出台灣市場的韌性。中國信託投信指出，台灣企業獲利表現相對樂觀，尤其是在AI、半導體等領域擁有領先地位，可望持續吸引國際資金的關注。

展望未來，中國信託投信預期「川普交易」的效應將持續發酵，新興市場仍將面臨美元走強和貿易摩擦的壓力；不過，考慮到全球經濟增長放緩風險，實際執行力度可能低於預期。中國信託投信認為，投資人應區分個別市場的差異性，選擇具有產業競爭優勢和政策支持的市場。

舉例來說，越南市場近年來受惠於供應鏈轉移，經濟表現亮眼，2024年以來越南股市漲幅超過7.84%、FDI投資金額屢創新高，成為資金追逐的焦點。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，近期美元走強導致亞洲貨幣貶值，越南盾疲軟影響投資者信心和股市表現。然而，越南經濟強勁，第三季度GDP增長超過7%，預測匯率穩定後，市場將重新評估越南的經濟基本面。再加上越南有機會升級為新興市場可能帶來的資金流入，以及建國80周年的基礎設施投資和法規更新，中長期展望持樂觀態度，建議投資人可以主動式基金布局，以掌握越南市場投資機會。

中國信託 越南盾

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