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債市資金動能顯著降溫 投資級債罕見遭資金淨流出

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
主要債券型ETF資金流向統計(資料來源：彭博資訊)
主要債券型ETF資金流向統計(資料來源：彭博資訊)

過去一周整體固定收益型ETF獲5.26億美元資金淨流入，對比過去一段時間動輒數十億甚至百億美元資金淨流入，過去一周債市資金動能顯著降溫，其中美國債市流入金額僅3.13億美元，歐洲債市獲0.19億美元資金流入，但亞洲債市遭2.3億美元淨流出。從債券信評看，非投資級債獲11.56億美元資金淨流入，但投資級債遭25.41億美元資金淨流出。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，美國強勁經濟成長、頑強通膨和債務上升壓力均將造成公債殖利率上揚、聯準會降息更加謹慎，此更加確立團隊預期聯邦基金利率最終可能只會降至約4%，近期攀至4.4%的十年期公債殖利率並不算太高。富蘭克林證券投顧表示，考量債市的機會與風險，策略上可雙管齊下，宜以持債平均約五年到期的中天期美元複合債型基金，分享各類債市能受惠的降息行情並規避長天期公債殖利率可能上揚的風險，再搭配美國非投資級公司債型基金爭取收益空間並分享川普提振經濟的行情。

債市

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