國合會邀20國警政代表參訪國泰世華 聚焦國泰盾四大聯防機制

國泰世華銀行致力阻詐不遺餘力，透過科技防詐及臨櫃關懷阻詐的雙重防堵機制，與警方緊密聯防下，截至今年7月為止，臨櫃攔阻成功逾1,300件詐騙案件，為民眾守護超過10億元資產，成效居金融業之冠。11月18日，隸屬外交部的財團法人國際合作發展基金會特別安排來自20國的「防制科技犯罪研習班」成員蒞臨國泰世華總行大樓，與銀行反詐小組交流。雙邊相互借鏡各國在防制詐騙的經驗，彼此強化反詐知能，國泰世華銀行亦為這次唯一受邀的金融業代表。

國合會「防制科技犯罪研習班」成員來自亞洲、非洲、大洋洲與南美洲等地，逾20位從事打詐相關工作的警政、法務、金融及民間單位專家，包括泰國總檢察長辦公室國際事務檢察官、阿根廷國家眾議院第二副議長法制顧問、厄瓜多檢察長、巴拉圭央行官員、南非警政部重大犯罪調查處隊長等。交流過程中，成員聆聽「國泰盾」的四大聯防機制：知識盾、科技盾、聯盟盾與關懷盾，對於國泰世華以AI科技打造詐騙偵測模組，強化預警機制，可疑帳戶鎖控精準度高達9成的成效印象深刻，並高度認同國泰世華透過實際行動提升民眾識詐知能的重要性。

國泰世華法遵長王佳琪表示，打擊詐騙是全球的重要課題，也是金融機構穩定社會的重要使命。國泰世華過去攜手金融同業與民間企業，深化科技阻詐合作，並與主管機關、警政單位緊密協作，共同守護民眾資產。王佳琪進一步指出，這次十分榮幸代表台灣金融業，與來自多國的專業人士分享警銀聯防的經驗與心法，期望透過國際交流，為全球反詐行動貢獻一份心力。

面對層出不窮的新興詐騙手法，國泰世華從識詐、阻詐兩大面向出發，自年初首次發佈《反詐行為調查報告》，攜手刑事局共同推動「檢舉、報案、說出來」三行動，並透過升級CUBEApp「卡片安全鎖」功能、強化「國際Pay」綁卡身分驗證等方式，降低卡友被盜刷的風險。此外，國泰世華也與同業推動「聯邦學習防詐實證計畫」，在保障客戶資訊隱私的前提下，實現高效且安全的數據阻詐應用。未來，國泰世華將持續以自身出發，攜手金融同業、民間企業以及主管機關，共同打擊詐騙，守護民眾財務健康，打造更安全的金融環境。