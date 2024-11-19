氣候工業革命成淨零轉型新契機國泰金總座李長庚籲打造氣候金融競爭力
聯合國第29屆氣候峰會（COP29）正於亞塞拜然（Azerbaijan）召開，國泰金控總經理李長庚率隊親赴亞塞拜然，再度擔任COP重要周邊會議「世界氣候峰會（World ClimateSummit，WCS）」的開場講者，11月17日以「促進系統性改變擴大氣候金融與自然解方（Driving Systemic Change for Climate and Nature Solutions）」為題發表開場演講，具前瞻性與全方位洞見發表獲現場來自各國來賓的熱烈迴響。
李長庚在開場演講時表示，面對氣候變遷與生物多樣性喪失的危機，全球正面臨前所未有的挑戰，系統性改變迫在眉睫，如同第一次工業革命的蒸汽技術，到數位化、智慧化引領的第四次工業革命，徹底改變人類的生活方式、社會結構，如今在邁向淨零轉型發展上，也需來一場「氣候工業革命」、「自然工業革命」，才能促成能源、循環經濟、自然解方、科技應用等領域結構性與
系統性轉型，另一方面此改變勢必對既有經濟結構與社會分配帶來衝擊，如何打造公正轉型機制亦是課題之一，期盼透過與各組織領袖相互交流、學習，促成台灣、亞洲乃至全球的氣候金融解方發展。
李長庚指出，近年來在COP議題探討上，均可見「金融（Finance）」的蹤影，今年COP29最受矚目的議題便是氣候金融，也被稱為「金融COP」，顯見金融機制在落實氣候目標的關鍵作用，如今全球越發重視金融業如何有效地支持氣候韌性相關專案，關鍵是跨領域整合及多元融資途徑，將每一份資源放到正確的位置，針對不同專案對應不同風險偏好、規模的資金，也就是媒合資金的供需者，亦需找到了解問題、商業模式與技術的人，才有機會讓氣候金融解決方案落實，甚至往商業化的擴展模式邁進。
除將資源放在正確的位置外，亦可透過創新金融模式與工具找到合適的資金。李長庚觀察到，目前已有「混合金融、轉型金融、影響力投資、績效給付（pay for success）債券」等多元創新金融模式，皆有不錯的進展，有助於建立市場信心，金融機構可善用創新金融模式與工具加速學習，更能了解風險，才有機會為永續轉型投入更多的資金。
李長庚也分享國泰金控在氣候金融上的努力與成果，國泰金控管理資產超過4,000億美元（約新台幣12兆元），客戶人數更達台灣人口的63%，迄今投入氣候行動逾十年，從國際倡議、自身營運、低碳投融資、商品服務到商品碳足跡等，從上到下積極推動，包括2011、2016年分別承作台灣首件太陽能與離岸風電融資，促進再生能源發展，且進一步從放款拓展到投資，設立全台首檔以永續為主題的私募基金，並承諾2050年全球營運據點100%再生能源使用，落實「淨零碳排」目標。截至2023年，國泰根據國際標準如全球氣候變遷投資聯盟（Global Investor Coalition on Climate Change， GIC）低碳投資登入平台（Low Carbon Registry，LCI）等經驗，定義低碳產業等永續主題的投資與貸款，國泰金控已投入永續相關投融資金額總計超過500億美元（約新台幣1.6兆元），低碳投融資金額超過103億美元（約新台幣3,305億元），展現帶領跨產業推動能源轉型與具體成果。
李長庚在演講尾聲以台灣網路流行語「錢沒有不見，只是變成喜歡的樣子」幽默表達，「投入氣候解方的每一分錢並沒有不見，而是變成我們更美好的永續未來」，呼籲更多企業與金融機構積極參與及加速行動，唯有世界團結，才能為永續創造更具深遠的影響力。國泰相信，藉由國內外產官學界共同努力，透過公私協力模式，就能匯聚成一股改變環境、促進淨零轉型的正向力量，攜手邁向2050淨零的美好願景。
國泰金控自2021年開始與世界氣候基金會（World Climate Foundation，WCF）合作，首度參與格拉斯哥COP26後，2022年獨家直播埃及COP27周邊關鍵會議「世界氣候峰會」，國泰金控董事長蔡宏圖獲邀擔任峰會講者，成為13年來首位來自台灣的開講者，2023年雙方更締結為全球首家策略夥伴，李長庚代表台灣金融業受邀出席杜拜COP28的周邊論壇「世界氣候峰會」，將台灣經驗帶上世界舞台。
國泰金控作為永續金融先行者，歷年來積極參與亞洲投資人氣候變遷聯盟（Asia Investor Group on Climate Change，AIGCC）、氣候行動100+（Climate Action 100+）、RE100、Nature Action 100等國際倡議廣受肯定，議合成果豐碩；今年國泰金控與台灣證券交易所再度攜手主辦「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，參與上市企業佔台股市值約82%，上市櫃公司碳排放量超過全台總排碳量54%，顯見國泰在氣候金融扮演關鍵角色，與金融價值鏈中的利害關係人溝通及合作，持續帶動產業及社會朝永續發展的目標邁進，成為台灣氣候先鋒。
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