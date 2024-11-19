瘋搶客！澳幣定存加碼吸金 年利率上看7%

全球央行陸續進入降息循環，澳洲因通膨仍高且勞動市場穩健成長，利率維持相對高點，因此也成為熱門的外幣定存選項。合庫銀就在18日推出澳幣定存優惠專案，年利率達3.66%；滙豐銀、星展銀、元大銀也推出澳幣定存專案，年利率上看7%，供民眾彈性選擇。

滙豐銀即日起至12月31日止，針對卓越理財客戶及運籌理財One能戶推出優利定存，單筆最低承作金額達澳幣3萬元，即可享3個月期年利率5%優惠，每一客戶最高承作限額為澳幣100萬元。另外，在11月30日之前，客戶以非定存承作幣別資金換匯後辦理專案，可享7天期年利率7%優惠。

星展銀即日起至12月20日止，推出澳幣定存優惠，星展豐盛理財客戶與星展豐盛私人客戶以新資金承作定存，即可享1個月期年利率4%、3個月期年利率3.8%優惠，首筆最低承作金額為澳幣3萬元。

元大銀也推出澳幣定存專案，即日起至12月31日，透過元大銀行個人網銀或行動銀行線上申辦澳幣定存，可享有3個月期年利率3.8%、6個月期年利率3.6%的優惠，且最低起存金額只要澳幣1,000元，並同時享有澳幣讓4分優惠。

合庫銀則在18日推出澳幣定存優惠專案，只要是新資金，不論是新結購、自他行匯入皆可承作，存澳幣1萬元（含）以上，享3個月期或6個月期年利率3.66%，活動到12月6日截止，此外，合庫亦提供多元的承作通路，不論個人戶、公司戶，都可透過行動網銀 APP、個銀、企銀、EOI 及臨櫃交易辦理。