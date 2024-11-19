最新一波新台幣定存登場 年利率上看2.2%

最新一波新台幣定存登場！美國聯準會進入降息循環，國銀提供新台幣高利存款，遠銀Bankee與王道銀行推出新優惠，內容分別為四個月1.66%、六個月期2.2%年利率；純網銀也加入戰局，LINE Bank祭出6至10個月期均享年利率1.93%，將來銀行則端出「高利定存2%」與「高利活存1.5%」專案，讓民眾可鎖住利率。

王道銀行（2897）即日起至12月31日止，推出新台幣年利率2.2%六個月新資金優惠定存專案，單筆起存金額最低新台幣2萬元起，單筆上限最高新台幣300萬元，每人可開立最多99筆，採複利計息，到期一次給付。該專案限新資金參與，新資金定義為客戶開立本專案當下，帳戶內台外幣存款總餘額較今年9月30日日終存款總餘額超出之金額。

台新銀行表示，即日起至12月31日止，推出「新優利2台幣定存專案」，讓民眾資金可以穩健儲蓄，客戶以「新資金」存入台新銀行，可享12個月定存年息1.88%之優惠利率，開辦對象不限新、舊戶，凡持有台新銀行新台幣綜合存款帳戶並匯入新資金者，可至台新銀行全台分行臨櫃辦理，單筆承作金額為10萬至299萬元。

遠東商銀Bankee社群銀行為幫客戶守住錢包，即日起至12月31日推出新台幣四個月期定存方案，固定利率達1.66%，且四個月期契合從今年底到明年農曆過年後的短期理財需求，單筆1萬元起存，定存開單張數無上限，惟須注意單張定存金額上限為新台幣300萬元。

LINE Bank上月才推出13個月存期的新台幣專案利率1.91%高利，如今再加碼，推出6至10個月期均享年利率1.93%，百元即可起存，存款額度最高3,000萬元。每位客戶最多存10筆。透過LINE App錢包，或直接進入LINE Bank App皆可找到專案定期存款，輕鬆鎖住穩收高利。

將來銀行即日起至12月7日，提供新戶或舊戶新資金6個月期的2％優利定存專案，單筆最低起存額為1萬元，以存入50萬元為例，利息高達近5,000元。另外，針對重視彈性運用資金的民眾，將來銀行提供新戶活存5萬元10％高利專案，且不分新舊戶、均無需解任務，可再享5萬元內1％、5萬元以上1.5%優利回饋。