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日股交易延長半小時 我券商反對跟進

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

日本東京證交所將股票交易時段延長三十分鐘，台股是否跟進日本延長交易時間？據多家券商私下透露，先前證交所為此特別全面詢問券商意見，但幾乎全體券商投下「反對票」，指出這對台股交易量沒貢獻、缺乏配套，且增加作業時間，銀行業者作業時間恐怕要從三時半再延長四時半、甚至五時半。

證交所董事長林修銘上周在財委會備詢時證實，證交所已將報告送交證期局。證期局官員指出，證期局還必須分析資料，此外，官員指出，除券商意見，還必須再對外搜集更多意見，包括針對投資人、配合券商交割作業的銀行業者看法。

據悉，券商對延後交易投下反對票的三大原因，包括一，對台股的成交量沒有太大貢獻。券商觀察台股的成交量多半集中在十時半、十一時之前，或最後收盤前十、二十分鐘，因此就算台股的交易時間從下午一時半延長到兩時半、或三時半，並沒有實際效益，反而浪費營業員時間，遠不如延長當沖降稅措施，對交易量更有貢獻。

第二，券商指出，若延長交易時間，作業系統流程、程式全都要改，且銀行也得配合，以前券商是三時半之前將當天買賣的股票交易資料上傳給銀行；倘若未來延長交易時間，就要拖到四時半、五時半，就看交易時間延長多久，銀行員是否願意配合「加班」也是問題。

其三，其他國家若交易時間一路延長至下午三時半，例如香港，中午會休息一小時至一個半小時，如果政府要延長交易時間，就必須將這些措施做配套考量。

台股 日本 證交所

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