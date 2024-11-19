延續父親辜濓松精神 辜仲諒：善用金融力量做公益

中信金創辦人辜濓松生前數十年致力為台灣和各國金融領袖建立溝通管道，他一手催生ＡＢＡ成立，更為亞太地區金融整合邁出重要一步。辜濓松曾說，作為中華民國的國民，這個國家、這塊土地是子孫要生活、要發展的地方，「我們為什麼不花一點自己的時間，拿一點自己的金錢，幫政府爭取國際上應該有的合理地位？」父親的話，使中信金控董事辜仲諒期許中國信託除了為股東獲利，更要善用金融的力量回饋社會。

辜仲諒回憶，一九八三年起父親在每屆世界貨幣基金會暨世界銀行年會開幕前夕，在曾為美國大使館址的雙橡園內舉辦晚宴，款待世界各國銀行重要代表，一九八九年起，每年亞洲開發銀行年會期間，「中國信託晚宴」也列入重要行程，做為台灣財經首長與世界各國金融領袖的溝通橋梁，為台灣建立豐厚的國際金融人脈，父親致力推動經貿外交的身影使辜仲諒受到深刻影響，他也長年積極投入體育、反毒、公益領域。

近年來，辜仲諒將重心放在慈善、反毒、體育、教育與藝文等五大公益，為偏鄉孩子從少棒、青少棒、青棒、成棒一路到職棒，打造完整棒球版圖，讓他們努力朝著夢想前進，進而逐步解決國家貧富差距問題。黑豹旗第一屆原本僅五十一隊報名，在中國信託冠名贊助後致力打造成「台灣甲子園」，增至二百一十三支球隊參賽。中信慈善基金會推動的「愛接棒計畫」則資助二十四支少棒及青少棒球隊，一圓偏鄉孩子棒球夢，至今培養共二十九名的U十二、U十五和U十八國手。

中信銀二○一四年起支持中信兄弟，促成中信兄弟締造四年來三度封王榮耀，更長期力挺中華隊。有感於國人熱愛棒球且因此團結一致，辜仲諒二○二二年連任中華棒協理事長，並同時接下亞洲棒球總會會長、世界棒壘球總會執行副會長的職務，期盼延伸影響力，替愛打棒球的孩子打造世界舞台，延續其父為國家社會貢獻的精神。