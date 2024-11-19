ABA開幕 20國金融領袖聚台灣

第四十屆亞洲銀行家協會（ABA）會員大會暨研討會十八日在台北正式登場，現任ABA會長、中國信託金控副董事長吳一揆表示，銀行業正面臨數位轉型挑戰，隨著客戶需求、營運模式和數位科技發展等因素推動下，銀行業從傳統經營模式逐漸轉為發展以客戶體驗為核心的數位服務，吳一揆也相信，ABA作為國際組織平台，能夠有效協助會員國找到當前挑戰的解決之道，讓銀行業成功數位轉型、邁向永續經營之路。

副總統蕭美琴親臨ABA晚宴致詞，首先感謝辜濓松在創辦ABA扮演重要角色，第四十屆亞洲銀行家協會能在台舉辦深感榮幸，也特別感謝台灣金融業與政府攜手防詐，代賴清德總統歡迎各國代表與會，期待這次大會能激發出更多創新、多元想法。

中國信託金控董事辜仲諒也指出，在此別具意義的時刻代表亞洲區域銀行業發展的里程碑，他亦分享中國信託近年卓越表現，不僅成為台灣最大民營銀行，同時更積極實踐中國信託對ESG永續未來的承諾。中國信託也是台灣首家支持五級棒球運動的企業，辜仲諒現場致贈中信兄弟球衣予蕭美琴，希望凸顯棒球之於台灣不僅是運動，更是獨特熱情與文化，亦透過棒球讓世界看見台灣。

今年中信銀再度爭取到ABA年會主辦權，為該會成立以來第六度，也是歷時九年再於台灣召開，凸顯中國信託在亞太地區的影響力與優勢，不僅國際重要金融業代表出席，駐台北韓國代表部代表李殷鎬、新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑、駐台北越南經濟文化辦事處代表武進勇等ABA會員國駐台使節亦到場支持。

本屆會員大會暨研討會特別邀請黑石副董事長Thomas Nides和會長吳一揆爐邊對談，分享個人經歷與國際金融局勢觀察。首日議程安排中信金總經理高麗雪擔任論壇座長，與永豐銀行董事長曹為實、安侯建業亞太區永續發展服務董事總經理黃正忠等專家探討「共創永續目標」議題。

第二天議程規畫日本野村總合研究所首席經濟學家辜朝明解讀美日中財經情勢，中信銀總經理楊銘祥將與菲律賓中華銀行執行副總裁兼首席創新長Lito Villanueva、亞洲信用評等機構協會主席Atsushi Masuda、麥肯錫新加坡資深合夥人Vinayak HV等金融業代表，共商銀行業的轉型之道。