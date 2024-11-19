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雙貸族逾37萬人 創新高

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導
聯徵中心數據顯示，我國同時持有房貸與信貸的雙貸族人數，截至七月達37萬4871人，創歷年最高。記者林澔一／攝影
聯徵中心數據顯示，我國同時持有房貸與信貸的雙貸族人數，截至七月達37萬4871人，創歷年最高。記者林澔一／攝影

聯徵中心數據顯示，我國同時持有房貸與信貸的雙貸族人數，截至七月達三七萬四八七一人，創歷年最高，且年增二萬二千二百五十八人，增幅百分之六點三亦寫下歷年同期最高。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，人數大增就是因房價高漲，不少購屋人需經由信貸補上資金缺口，生活壓力下亦讓不少人借信貸「度時機」。

昨天有多名立委關切台灣房價上漲、新青安房貸政策，以及央行性信用管制措施加大控管，是否恐釀斷頭潮？財政部長莊翠雲在立法院財政委員會答詢時表示，購屋者「槓桿有點過度」，才會產生此情形。

聯徵中心數據顯示，七月雙貸族人數近三十七點五萬人，平均每人房貸金額五百九十一點七萬元、平均每人信貸金額達一百○六點一萬元，三數據皆創歷史最高。

賴志昶說，雙貸族人數與貸款金額續創新高，主因有二，一是疫情來房市多頭，全台房價居高不下，較不具資產實力的購屋人藉由信貸補頭期款；二是通膨環境下，房貸族為平衡日常開銷，不得不增貸維持生活品質。

賴志昶也認為，去年底至今年中旬的房市多頭，致不少人產生「錯失恐懼症」追價心態，使雙貸族寫下新高。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，今年下半年面臨全球地緣政治影響，金融波動風險提高，加上央行陸續推出信用管制措施，房市前景較不明朗。此波房市多頭不少房貸族以房增貸，或是再借信貸，放大操作槓桿，但如果遇到股市下殺或房市翻轉，將會難以收拾，投資者應審慎評估，槓桿操作不可不慎。

立委也憂心租賃融資公司恐成打炒房破口，莊翠雲昨表示，截至目前，八大公股行庫貸給融資租賃業授信餘額約一千一百億元，其中三大租賃公司約六百一十七億元，上周財政部已找公股銀行開會，要求加強查核對融資租賃業的授信，包括貸前和貸後管理，特別是貸款資金流向是否符合用途，要加強查核，一個月內會提交調查報告給財委會。

 莊翠雲上周就說，新青安違約率僅百分之○點○四，絕大部分貸款戶都是依約還本繳息。今日她重申，是否發生斷頭，應該是購屋者「槓桿有點過度了」。

房價 房市 新青安房貸

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