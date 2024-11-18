川普2.0威力嚇人 債券 ETF 投資人近三個月首見減少

聯準會啟動降息循環，今年以來吸引投資人持續加碼債券ETF。不過，川普2.0威力嚇人，上周債券ETF受益人數出現近三個月以來首度減少，但今年以來增幅仍逾八成，穩居三類ETF之冠，其中長天期美債ETF、投資等級債ETF仍是最熱門標的。

而儘管部分債券ETF受益人數雖微幅減少，但資產規模卻逆勢增加，不排除是法人機構進場買進債券ETF，例如中信優先金融債（00773B）規模突破千億元，成為第18檔千億規模級的ETF。

根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF受益人數來到1,011.7萬人，較上周增加9.8萬人，續創歷史新高，且增幅近1%為近期新高，其中高股息ETF受益人數周增6.1萬人。

債券ETF方面，雖然選後「川普交易」可望逐漸淡化，但近期的經濟數據使聯準會主席鮑爾對貨幣政策的走向偏向緩降息，使市場氣氛觀望濃厚，上周受益人數減少1.2萬人，終止8月中以來的創新高趨勢。

至於海外ETF方面，上周受益人數140.7萬人，周減7,291人，連三周減少，投資人聚焦在上周掛牌上市的00963、00964兩檔高股息ETF，以及海外科技股與REITS相關ETF，受益人數漲跌互見。相較過往偏重陸港股ETF，海外ETF近期仍呈現百花齊放態勢。

今年以來，台股ETF受益人數成長404.7萬人，增幅67%。其中高股息ETF受益人數合計714.5萬人，占整體台股ETF受益人數達71%；且高股息ETF受益人數年增338.2萬人，增幅高達88%。前陣子高股息ETF因部分配息不如預期等因素，受益人數略有下滑，但其波動相對低、且分散布局優質成分股的特性，仍受追求穩健的投資人喜愛。

中信投信基金經理人張圭慧表示，上周美股四大指數回檔，尤其以費城半導體指數表現最為疲弱，連帶影響科技股為主的台股表現。且美國經濟表現依舊強韌，聯準會恐進一步放緩降息步伐，也使得美元走勢強勁，資金回流美國，外資大舉賣超台股，導致台股再度下探前波支撐，應為短期資金調節，不致影響長線科技發展趨勢。

而輝達即將於20日公布財報，投資人對其引頸期盼，從台積電、聯發科等台灣重量級企業法說所釋出的訊息，半導體與先進製程相關股票後市仍受看好，短線雖有雜音，普遍源自美國對中國市場管控制裁，但無礙AI產業長期發展，利空消息面逐漸淡化後，市場仍會回歸基本面，加上政府推出科技補助專案，極具宣示效果，預計半導體相關ETF、「含積量」高的市值型ETF，以及高股息ETF仍會吸引投資人加碼持有。

中信投信基金經理人張瓈尹表示，美國經濟軟著陸，以及川普二度入主白宮後可望對美國金融監管採寬鬆政策，皆有利美國金融發展。首先，自9月份聯準會大幅降息2碼後，金融業利差大幅收斂，顯示投資人看好貨幣政策的寬鬆，將提振華爾街大型銀行和較小型的地區性銀行，使銀行壞帳提存屬可控範圍，也不會緊縮對企業或個人信貸標準。

另外張瓈尹表示，投資人也期望重演1995年的情況，當時美國經濟軟著陸和降息循環的開始，造就了美國歷史上銀行業最佳多頭年之一。根據CreditSights統計，截至今年11月15日，投資等級金融債利差收斂35個基本點，較一般投資等級債收斂24個基本點更多，因此在經濟軟著陸和川普政策面利多下，金融債表現可期。