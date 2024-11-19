亞洲銀行家協會會員大會／蕭美琴肯定產官聯手防詐

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導

第40屆亞洲銀行家協會（Asian Bankers Association, ABA）會員大會暨研討會18日晚間舉辦晚宴，副總統蕭美琴親臨致詞，歡迎逾250位來自全球各國中央銀行、金融、企業及國際組織代表齊聚台北。

蕭美琴也感謝台灣金融業與政府攜手防詐，謹代總統賴清德歡迎各國代表與會，期待這次大會能激發出更多創新、多元的想法。

副總統蕭美琴首先感謝中信金（2891）創辦人辜濓松在創辦ABA扮演重要角色，第40屆亞洲銀行家協會能在台灣舉辦盛會深感榮幸，非常歡迎也感謝全球金融領導人齊聚一堂，與台灣建立活絡的商業貿易關係。

中國信託金控董事辜仲諒指出，在此別具意義的時刻代表亞洲區域銀行業發展的里程碑，辜仲諒亦分享中國信託近年的卓越表現，不僅成為台灣最大的民營銀行，同時更積極實踐中國信託對ESG永續未來的承諾。

此外，中國信託是台灣首家支持五級棒球運動的企業，辜仲諒身兼亞洲棒球總會會長，現場致贈中信兄弟球衣予副總統蕭美琴，希望凸顯棒球之於台灣不僅是運動，更是台灣獨特的熱情與文化，亦透過棒球讓世界看見台灣。

中國信託 蕭美琴 辜仲諒

延伸閱讀

蕭副總統：政府投入綠色金融3.0 帶動產業減碳

蕭美琴會見加拿大女性企業家 盼壯大台加關係

組團赴美賀川普就職 藍憂「卡韓」綠駁斥帶風向

蕭美琴回父親家鄉參觀彰化和美改造後穀倉 讚賞連連

相關新聞

國銀前三季海外獲利飆高 全年有望衝上900億

金管會公布2024年前三季國銀海外分子行稅前盈餘692億元，飆史上同期新高，年增4%，在英國市場從谷底翻揚、新南向市場成...

雙貸族逾37萬人 創新高

聯徵中心數據顯示，我國同時持有房貸與信貸的雙貸族人數，截至七月達三七萬四八七一人，創歷年最高，且年增二萬二千二百五十八人...

瘋搶客！澳幣定存加碼吸金 年利率上看7%

全球央行陸續進入降息循環，澳洲因通膨仍高且勞動市場穩健成長，利率維持相對高點，因此也成為熱門的外幣定存選項。合庫銀就在1...

國銀新南向 躍最強引擎

金管會公布，今年前三季國銀海外分子行盈餘692億元，其中新南向國家就賺了189.5億元、年增12%，貢獻占比攀升到27....

壽險新契約保費兩位數成長 僅傳統年金險衰退38%

壽險公會昨（18）日公布，今年前十月，壽險公司保費收入（加計負債）合計1兆9,196億元，較去年同期增加7%；其中新契約...

台幣定存優利喊到2.2% 遠東、王道銀強打新方案

最新一波新台幣定存登場。美國聯準會進入降息循環，國銀提供新台幣高利存款，遠銀Bankee與王道銀行推出新優惠，內容分別為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。