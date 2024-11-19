亞洲銀行家協會會員大會／蕭美琴肯定產官聯手防詐
第40屆亞洲銀行家協會（Asian Bankers Association, ABA）會員大會暨研討會18日晚間舉辦晚宴，副總統蕭美琴親臨致詞，歡迎逾250位來自全球各國中央銀行、金融、企業及國際組織代表齊聚台北。
蕭美琴也感謝台灣金融業與政府攜手防詐，謹代總統賴清德歡迎各國代表與會，期待這次大會能激發出更多創新、多元的想法。
副總統蕭美琴首先感謝中信金（2891）創辦人辜濓松在創辦ABA扮演重要角色，第40屆亞洲銀行家協會能在台灣舉辦盛會深感榮幸，非常歡迎也感謝全球金融領導人齊聚一堂，與台灣建立活絡的商業貿易關係。
中國信託金控董事辜仲諒指出，在此別具意義的時刻代表亞洲區域銀行業發展的里程碑，辜仲諒亦分享中國信託近年的卓越表現，不僅成為台灣最大的民營銀行，同時更積極實踐中國信託對ESG永續未來的承諾。
此外，中國信託是台灣首家支持五級棒球運動的企業，辜仲諒身兼亞洲棒球總會會長，現場致贈中信兄弟球衣予副總統蕭美琴，希望凸顯棒球之於台灣不僅是運動，更是台灣獨特的熱情與文化，亦透過棒球讓世界看見台灣。
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