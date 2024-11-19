亞洲銀行家協會會員大會／逾20國企業領袖齊聚台北

超過20個國家，逾250位來自全球各國中央銀行、金融、企業及國際組織代表齊聚台北。第40屆亞洲銀行家協會（Asian Bankers Association, ABA）會員大會暨研討會18日、19日，以「亞洲銀行：邁向永續的未來」（Asian Banks：Transitioning Toward a Sustainable Future）為題於台北君悅酒店舉行盛會，經濟部部長郭智輝、金融監督管理委員會主任委員彭金隆親臨致詞，為亞太區域之科技與金融永續發展提出建言。

亞洲銀行家協會(ABA)簡介 圖／經濟日報提供

43年前，為了突破台灣國際困境，中國信託金控（2891）創辦人辜濓松一手催生ABA，為台灣開創一條民間經貿外交之路，也為亞太地區金融整合邁出重要的一步。為促進區域經濟合作發展及商機訊息交流，ABA在不同會員國的主要城市舉辦年會，其中，1981年首屆年會於台北舉辦，並於1998年、2006年、2010年、2015年在台北舉行。

今年中國信託銀行再度爭取到ABA年會於台北舉辦的主辦權，為該會成立以來第六度於台灣召開，凸顯了中國信託在亞太地區的影響力與優勢。不僅國際重要金融業代表出席，駐台北韓國代表部代表李殷鎬、新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑、駐台北越南經濟文化辦事處代表武進勇等ABA會員國駐台使節亦到場支持。

現任ABA會長、中國信託金控副董事長吳一揆表示，銀行業正面臨數位轉型挑戰，隨著客戶需求、營運模式和數位科技發展等因素推動下，銀行業從傳統經營模式逐漸轉為發展以客戶體驗為核心的數位服務，吳一揆相信，ABA作為國際組織平台，能夠有效協助會員國找到當前挑戰的解決之道，讓銀行業成功數位轉型、邁向永續經營之路。

本屆會員大會暨研討會特別邀請黑石副董事長Thomas Nides和吳一揆進行爐邊對談，分享個人經歷與國際金融局勢觀察。加入黑石之前，Thomas Nides於2021年至2023年擔任美國駐以色列大使，此前，並於摩根士丹利（Morgan Stanley）工作十多年，擔任過首席營運官和副董事長，亦曾出任美國總統歐巴馬時期國務院副國務卿兼首席營運官，卓越貢獻被時任國務卿希拉蕊‧克林頓授予美國最高外交榮譽。

Thomas Nides點出後疫情時代亞洲獨特經濟環境的機會與挑戰，且因應地緣政治的變化，提供亞洲銀行業保有競爭力與永續發展之建議。

第一天議程中，亦安排中國信託金控總經理高麗雪擔任論壇座長，與永豐銀行董事長曹為實、安侯建業亞太區永續發展服務董事總經理黃正忠等貴賓探討「共創永續目標」議題，解析銀行業偕同其他產業的永續發展之道；菲律賓中央銀行助理總裁Pia Bernadette Roman Tayag、中國信託金控資訊最高主管賈景光與中國信託銀行數位科技處處長王俊權將針對「科技驅動銀行轉型」、「重新聚焦客戶和社會」議題，探討銀行業數位轉型的技術與挑戰。

第二天議程則規劃日本野村總合研究所首席經濟學家辜朝明解讀美日中財經情勢，中國信託銀行總經理楊銘祥將與菲律賓中華銀行執行副總裁兼首席創新長Lito Villanueva、亞洲信用評等機構協會（ACRAA）主席Atsushi Masuda、麥肯錫新加坡資深合夥人Vinayak HV等金融業代表共商銀行業的轉型之道。

第40屆ABA會員大會暨研討會由中國信託銀行、中華民國銀行公會與ABA共同舉辦，探討金融科技與永續雙轉型議題，與會者透過爐邊對談、金融專家論壇、交流座談與諮詢委員會，交換第一手訊息，共同激盪商業策略。