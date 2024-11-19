亞洲銀行家協會會員大會／ABA：多領域應用AI 升級服務

亞洲銀行家協會（ABA）會員大會暨研討會昨（18）日舉行，以「亞洲銀行：邁向永續未來」為題，聚焦金融科技與永續發展，首日議題包括「科技驅動銀行轉型」、「共創永續目標」、「重新聚焦客戶和社會」，不僅反映當前金融趨勢，更呼籲金融領導者肩負責任、採取行動，快速應對瞬息萬變的金融科技環境更發展永續未來。

數位化轉型正在重塑銀行業，在客戶需求、營運模式、現代化基礎設施、數據分析、數位驅動市場和數位技術採用等因素的推動下，銀行業正在經歷從傳統營運轉向以客戶為中心、數位驅動營運的轉變。在探討科技驅動銀行轉型時，講者均提到AI在未來金融業革新占舉足輕重的地位，中國信託致力運用科技和數位轉型駕馭不斷變化的金融市場。

中國信託金控（2891）資訊最高主管賈景光分享，中信金已在多個領域應用AI技術，包括提升生產力、改善客戶體驗和風險管理，並強調人機協作的重要性，確保以「人」為中心設計和決策。未來中信金將進一步利用AI技術提升服務品質，並推動員工在日常工作中使用AI工具，為可持續發展奠定基礎。

菲律賓中華銀行執行副總裁暨創新包容長Lito Villanueva則強調，科技驅動可持續金融，透過可及的金融服務賦能弱勢族群，促進經濟韌性和社會包容，並推動包容性綠色經濟（IGE）的轉型，實現普惠金融願景，其中RCBC建立以社區為基礎，滿足偏遠地區金融需求的ATM網絡，大幅提升了銀行服務的可及性，特別惠及鄉村女性。

星展集團策略長林鑫川則分享，其數位轉型歷程起點始於一次的收購失利，「塞翁失馬，焉知非福」使星展集團開始數位轉型，2014年開始發展AI平台，並在內部多個部門突破，亦成功引入微服務架構及協作平台模式，促進業務與技術團隊的緊密合作，提升效率並減少運營摩擦。

現場聽眾提問，請講者分享企業採用AI時面臨的困難，綜合講者回答內容總結出三大面向，包含內部人機協作、資料運用與管理，以及預期效益。首先是如何在現有人力與AI技術間如何相互合作創造更大效益，同時避免同仁擔憂機器是否取代人力；其次，用戶資料保護之於金融業至關重要，如何在資料使用彈性與隱私保護間取得平衡，成為金融業發展AI之重要議題。最後是設定期待值，AI是長期發展的課題，無法立即創造商業價值，如何對管理階層溝通，爭取支持發展數位科技，亦成為企業推動數位轉型的挑戰。

疫情迫使銀行與金融機構發展新的業務模式並驅動數位轉型，金融業需回頭檢視產品與服務是否真正地貼近消費者需求，「重新聚焦客戶和社會」探討現今金融服務是否有滿足消費者需要的東西，首先由菲律賓中央銀行助理總裁Pia Bernadette Roman Tayag剖析主管機關對金融業與客戶關係的觀點，從監管角度而言，監管機關期望金融機構優先考慮消費者保護，包括公平對待、透明度和有效的賠償機制，以客戶為核心發展金融服務不僅是監管要求，更是使業務收益成長的必要條件，監管機關與金融機構攜手，可確保有效落實以客戶為核心概念發展和可持續做法，最終造福企業和消費者。

中國信託銀行數位科技處處長王俊權進一步呼應，AI技術顛覆傳統商業模式並改善客戶體驗，台灣擁有強大基礎設施，加上政策積極推動，使台灣成為資通訊產業重鎮，金融業是高度強調信任的特許行業，未來金融服務需要將AI與其他技術（如API和RPA）相結合，不僅於第一線服務消費者，更期待利用AI來保護客戶，提供更安全的金融服務，以創造更全面的服務體系，並解決AI帶來的潛在風險。

探討亞洲銀行該如何邁向永續的未來，共創永續目標是重要的一環，此議程由中國信託金控總經理高麗雪擔任座長，KPMG永續發展顧問黃正忠首先強調企業為推動永續發展要角，特別是銀行業。他指出，當前全球面臨資源限制和氣候變遷帶來的挑戰，並強調聯合國永續發展目標中的大多數仍未達成，同時認為企業與金融機構應將焦點從短期財務表現轉向長期的環境、社會和治理（ESG）考量，並強調利害關係人資本主義的重要性。