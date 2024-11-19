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信託業務熱 Q3增1兆元

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導

國內資金充沛，各信託業普遍呈現成長趨勢。第3季整體信託業務統計，總計共17.8兆元，相比第2季16.7兆元，增加逾1兆元、成長6.2%，其中，增幅第一名為證券投資信託基金保管8.7兆元，季增7,428億元，第二則是金錢信託（不含證投信、期信基金保管）達到7.1兆元、季增2,151億元，第三則是不動產信託有1.6兆元，季增868億元。

針對高齡者及身心障礙者財產信託業務統計，今年第3季新增受益人數達到4.8萬人，季增1.4萬人，自辦理以來累計信託財產本金達到1,288億元，自辦理以來累計受益人數達到17.9萬人。不論是累計受益人數和累計信託財產本金，皆逐年遞增。

信託公會公布第3季金錢信託業務統計，達到7.1兆元，相較第2季增加2,151億元、3.1%，也已大幅超越去年全年的6.1兆元。其中又以特定金錢信託投資國外有價證券成長數字最多，季增1,124億元。

根據信託公會統計，「特定金錢信託投資國外有價證券」增加1,124億元中，以投資境外基金增加746億元，及投資國外一般債券增加365億元為主。

信託公會秘書長呂蕙容分析，金錢信託業務統計（不含證投信、期信基金保管）第3季較第2季增加，是因信託業各項與收受金錢為信託財產的業務均穩定成長有關，增幅最大是「特定金錢信託投資國外有價證券」，增加超過1,124億元。

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