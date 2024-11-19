澳幣成新寵 利率衝7%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

全球央行陸續進入降息循環，澳洲因通膨仍高且勞動市場穩健成長，利率維持相對高點，因此也成為熱門的外幣定存選項。合庫銀近日推出澳幣定存優惠專案，年利率達3.66%；滙豐銀、星展銀、元大銀也推出澳幣定存專案，年利率上看7%。

滙豐銀即日起至12月31日止，針對卓越理財客戶及運籌理財One能戶推出優利定存，單筆最低承作金額澳幣3萬元，即可享3個月期年利率5%優惠。另外，11月30日之前，客戶以非定存承作幣別資金換匯後辦理專案，可享7天期年利率7%優惠。

星展銀即日起至12月20日止，推出澳幣定存優惠，星展豐盛理財客戶與星展豐盛私人客戶以新資金承作定存，享1個月期年利率4%、3個月期年利率3.8%優惠，首筆最低承作金額澳幣3萬元。

元大銀也推出澳幣定存專案，即日起至12月31日，透過元大個人網銀或行動銀行線上申辦，享3個月期年利率3.8%、6個月期年利率3.6%，最低起存金額澳幣1,000元，同時享澳幣讓4分優惠。

元大 定存

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