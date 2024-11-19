壽險新契約保費兩位數成長 僅傳統年金險衰退38%

壽險公會昨（18）日公布，今年前十月，壽險公司保費收入（加計負債）合計1兆9,196億元，較去年同期增加7%；其中新契約保費合計6,519億元，較去年同期增加14.5%，續年度保費收入1兆2,676億元，較去年同期增加3.6%。

資料顯示，今年前十月各險別的新契約保費表現，僅「傳統型年金險」這一項較去年同期大幅衰退38.4%，其餘各險別均為成長。

壽險公會數據指出，以新契約保費而言，壽險4,361億元占新契約保費的66.9%、仍為最大宗，並較去年同期增加19.6%；傷害險123億元占新契約保費的1.9%；健康險380億元占5.8%，較去年同期增加14.9%；傳統型與投資型合計的年金險為1,654億元，占新契約保費的25.4%，較去年同期增加3.3%。

今年前十月新契約保費概況 圖／經濟日報提供

壽險公會表示，在傳統型保險商品部分，傳統型壽險新契約保費3,394億元，較去年同期增加18.1%，可能與部分會員公司陸續推出分紅保單，帶動傳統型壽險及相關商品銷售有關。

另外，傳統型年金險新契約保費收入僅39億元，較去年同期減少38.4%，與部分會員公司配合逐步接軌IFRS 17，變更傳統型年金商品銷售策略，例如：躉繳轉期繳有關。

由於傳統型年金險基期較低，今年截至10月傳統型壽險新契約保費增加的影響，大於傳統型年金險新契約保費收入減少的影響，整體傳統型保險商品新契約保費收入3,937億元，較去年同期增加16.3%。

投資型保險商品部分，投資型壽險新契約保費收入967億元，較去年同期增加25.3%；投資型年金險新契約保費1,614億元，較去年同期增加5.1%；整體而言，可能與部分會員公司陸續推出投資型年金新商品，帶動投資型年金險及相關商品銷售有關，因此，整體投資型保險商品新契約保費2,582億元，較去年同期增加11.8%。

以各個通路業績來看，新契約保費裡，壽險公司本身行銷體系2,811億元占43.12%；銀行保經代通路2,501億元占38.37%；傳統保險經紀人、保險代理人1,206億元占18.5%。若以險種資料來看，投資型保險銀行經代保代通路與壽險公司之比率約為0.54：1，而傳統商品健康保險與傷害保險仍以壽險業自己銷售為主力。

壽險公會表示，依國際財務報導準則第4號保險合約規定，保險商品中無顯著保險風險者將不再屬保險合約且不能認列為保費收入，而須視為投資合約並歸類於負債項目下。