上市櫃協會東方領袖講座／數發部長黃彥男：AI成數位經濟新國力

台灣上市櫃公司協會日前舉辦「東方領袖講座」，邀請數位發展部長黃彥男發表演講。他指出，未來AI將成為推動數位經濟的新國力，我國也已從資金、人才、市場三大面向擬定目標給予產業協助，盼能推動台灣成為「人工智慧之島」，創造台灣下一次的經濟奇蹟。

黃彥男以「打造數位新國力」為題演講，上市櫃公司協會理事長周俊吉表示，這個題目不僅對國家來說相當重要，對整個產業界發展，更是一個非常重要的課題。

黃彥男指出，針對未來的產業發展，將會變成是軟體主導的世界，傳統的經濟模式也不再是主流，應該要著重在數位經濟，包括智動化與效率提升、數據管理與分析、智慧城市和物聯網、AI和機器學習、全球化和遠距工作。

其中，AI更是成為推動數位經濟的新國力。黃彥男指出，賴清德總統已提出「人工智慧島」概念，在面對全球化智慧化的挑戰，台灣站在半導體晶片矽島的基礎上，將全力推動台灣成為人工智慧之島，促成人工智慧產業化，加速人工智慧的創新應用，並讓產業人工智能化，用人工智慧的算力，來提升整體國力、軍力、人力和經濟力。

為達成目標，黃彥男提到，數發部提出「AI生態系來推動產業AI化、AI產業化」，以AI智慧生態為主軸，帶動產業包含中小微企業升級轉型與創新精進，實現普惠科技的價值。數發部也已經向國發基金提出申請，並獲得通過，將由國發基金匡列100億元，對國內的AI新創及數位經濟相關產業的企業給予資金協助，讓AI及數位產業規模化、國際化發展。

黃彥男強調，現在正是台灣新創的關鍵時刻，AI更成為創業熱門。根據統計顯示，台灣AI新創獲投的件數已達464件、金額達16.1億美元，並且持續穩定成長中，如果透過投資、補助及輔導等政策工具，協助業者掌握新興商機，推升AI、資安、軟體等數位經濟產業加速成長，我國可望在2026年底挑戰突破兆元的產值。

除了在資金方面，黃彥男說明，人才方面也是不可或缺，數發部以資源匯聚、淬煉人才和產業推動為三大核心概念，與學研單位合作，培養青年AI實戰力，也會透過就業金卡爭取更多國外數位人才來台，加速國內產業與社會數位轉型進程。

黃彥男說，有了資金、人才，還有最重要的市場，數發部將透過adi15拔尖新創，挖掘具有技術研發能量的數位潛力新星，讓這些業者能夠加速國際出海，打造全新的數位明日之星。