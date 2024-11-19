國銀新南向 躍最強引擎
金管會公布，今年前三季國銀海外分子行盈餘692億元，其中新南向國家就賺了189.5億元、年增12%，貢獻占比攀升到27.4%，年增1.9個百分點，189.5億元、27.4%兩項數據均是史上同期最佳，新南向18國成國銀海外市場中獲利最強引擎。
目前國銀赴海外市場共設640處（含辦事處、分子行、支行），其中新南向占了337處，占比52.6%，2019年獲利站上百億元後，2023年全年衝上192億元新高。
今年前三季受惠呆帳費用大減，及利息、投資和手續費等三大獲利增加，大賺189.5億元達去年整年98.7%，全年可望破200億元。
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