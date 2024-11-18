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國銀新南向賺近190億飆高 川普會對越南動手嗎？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會公布，今年前三季國銀海外分子行稅前盈餘692億元，其中新南向國家就賺了189.5億元、年增12%，貢獻占比攀升到27.4%，年增1.9個百分點，獲利和貢獻占比兩大數據均是史上同期最佳，新南向18國成為國銀海外市場中獲利最強引擎。

目前國銀赴海外市場共設640處（含辦事處、分子行、支行），其中新南向就占了337處，占比52.6%，2019年獲利站上百億元後，2023年全年衝上192億元新高。

今年前三季受惠呆帳費用大減，及利息、投資和手續費等三大獲利增加下，大賺189.5億元已達去年一整年98.7%，全年可望破200億元再締新猷。

新南向18國中，今年前三季國銀獲利年增加前三大是越南、柬埔寨和馬來西亞。國銀在越南前三季賺45.3億元是史上同期新高，也是海外市場第五大獲利市場，年增7.6億元或20%，主因是投資及其他淨收益增加。

但銀行圈指出，川普選舉期間點名可能對越南銷往美國產品課高關稅，將衝擊從大陸轉進越南的台商企業，加上4月起越南政府實施計畫經濟，使當地越資銀行低利大搶台商企業放款生意，壓抑國銀對越南市場放款量，後續越南獲利變化值得關注。

目前台資銀行在越南有62處，在新南向市場中，據點僅次於泰國的107處，是台資銀行聚集處，排隊等升格分行的辦事處多達16處。

受惠呆帳費用減少使虧損縮減的柬埔寨，今年前三季虧損降到3.4億元，較去年同期虧10.7億元，已大幅收斂了近七成；馬來西亞則受惠呆帳收回，今年前三季賺4.2億元是史上同期最佳，年增3.4億元。

新南向 越南

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