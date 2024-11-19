國銀前三季海外獲利飆高 全年有望衝上900億

金管會公布2024年前三季國銀海外分子行稅前盈餘692億元，飆史上同期新高，年增4%，在英國市場從谷底翻揚、新南向市場成長動能強勁下，金融圈樂觀預估2024全年海外獲利可望上探900億元刷史上新高，成國銀今年獲利大補丸。

金管會指出，國銀前三季海外獲利大賺，主因是利息、投資及其他淨收益大增。從成長動能來看，以國銀在英國市場，走出去年聯貸踩雷陰霾，前三季賺7億元重回獲利軌道，較去年虧轉盈，成長動能最佳。

大陸市場則受惠兌換及處份股債推升淨利，前三季賺72億元是史上同期最高，年增25.7億元，成長動能僅次英國。

國銀前五大海外獲利市場 圖／經濟日報提供

再進一步從個別國家來看，國銀前三季獲利前五大海外市場是香港、新加坡、大陸、美國與越南。與上季排名相較，大陸氣走美國擠入前三大，美國居就老四。

值得注意的是，獲利貢獻逾四成的金雞母─香港前三季僅賺302.6億元，年驟減61.4億元或17%，是今年海外市場中衰退最大者，主因是房地產市場轉差，銀行增提呆帳，也壓抑了整體亞洲市場獲利動能。

銀行主管說，從第2季開始香港商辦不動產就轉差，各銀行積極降低中港暴險量，對香港放款縮手，加上9月美國開始降息等三大皆空，料2025年香港市場獲利動能恐續疲。

獲利第二大的新加坡前三季賺78.6億元，年減2.3%，是因去年同期有收回呆帳，墊高基期所致。上半年仍居第三大的美國市場，前三季僅賺63.9億元首被大陸賺72億元超車，落居第四，年減15億元或19%，衰退幅度僅次香港，主因受商用不動產授信案呆帳費用增加。

金融圈認為，隨川普透過高關稅促使廠商到美國投資設廠需求增加，台資銀行在美國市場的聯貸商機將會增加，惟需留意川普政策對不同產業的衝擊風險，銀行搶聯貸商機同時，也應重新檢視產業風險。