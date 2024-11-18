「年輕小白想存一桶金 結果存一桶債」獲消費者權益報導獎佳作

113年度消費者權益報導獎昨天舉行頒獎典禮，聯合報系在148個報名參賽作品中，有4個作品榮獲佳作。

獲獎作品包括：聯合報由記者朱漢崙、陳儷方、張議晨、陳宏睿、葉冠妤、蔣永佑報導的「租賃融資公司放款亂象 年輕小白想存一桶金 結果存一桶債」。

記者沈能元、陳惠惠報導的「退休族的隱形歧視-- 自主投保權被剝奪」。

記者李樹人、陳雨鑫、魏忻忻、沈能元、林琮恩、李青縈、賴昀岫報導的「自費醫療-- 不可承受的重 台灣因病而窮再現 」，和經濟日報記者邱金蘭報導的「台灣影子銀行危機 」。

為提高社會各界對消費者權益的重視，行政院消費者保護處持續支持「113年度消費者權益報導獎」活動，今年由財團法人台灣媒體觀察教育基金會擔任主辦單位，並邀請相關領域專家學者，組成具第三方公正單位性質的評選委員會進行本次選拔，期藉由本活動鼓勵長期關注消費者權益保護議題的媒體從業人員、學生與社會大眾，同時提升消費者權益新聞報導與節目的品質，進而促進民眾正確消費意識與行為，本報系上述4作品此次獲獎。

在「租賃融資公司放款亂象 年輕小白想存一桶金 結果存一桶債」報導中，主要關注年輕財經小白在離開校園進入社會之前，遭不法的租賃融資公司誘騙去借錢，存錢不成反而變成存債，嚴重傷害消費者權益；更糟糕的是，政府缺乏有效制裁這些不法公司的法規及方式，再不解決，台灣社會將有更多無辜受害的消費者。

聯合報在系列報導中，強力呼籲金管會、經濟部負起責任，政府要更積極訂定融資公司專法來補破網，並且點出被外界忽視未察覺的法規破口。

例如，公司法第15條只對資融公司的企業放款，僅以淨值40%為上限來規範，例如放款給民眾之後若還不出錢來，公司有壞帳損失也不用負責，導致不法公司變本加厲放貸給還不出錢的民眾。另外就司法監理來看，現行已發生許多地院審查時發現誘騙消費者消費、放高利貸這些不法事實，但竟然無法可罰。

另外，本作品也指出消保法對消費者的保障不足，特別是只保障「真買賣」，不慎「假買賣」的民眾則求償無門，經本報報導後，即有立委發起修法。