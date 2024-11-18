兆豐產險即起暫停網路非實名制社群平台廣告投放

兆豐金控（2886）旗下兆豐產險宣布，網路上詐騙行為猖獗，為徹底杜絕金融詐騙事件，兆豐產險響應母公司兆豐金控打擊詐騙號召，即日起跟進兆豐金控集團政策，全面暫停非實名制社群平台廣告投放，以實際行動展遏阻詐騙的決心。

兆豐保險表示，民眾可至兆豐保險官方網站查詢保險商品、網路投保等相關資訊；社群平台的官方帳號亦會繼續經營，惟將主動暫停於非實名制社群平台的廣告投放，共同抵制網路詐騙廣告之亂象。

根據內政部警政署打詐儀表板數據顯示，今年10月整月全台詐騙損失高達約120億元，其受理案件占比前三名分別為「假投資詐騙」、「網路購物詐騙」、「假買家假賣家」，顯示藉由網路數位平台詐騙佔多數。兆豐保險呼籲，兆豐保險僅在兆豐保險官方網站、帳號及社群平台公開發布的活動資訊為真實消息，民眾切勿聽信小道消息，避免受騙上當。此外，兆豐保險近期陸續與國小、社區、健康服務中心合作宣導防詐活動，藉由實際案例解說，為民眾建立金融防詐基本觀念。

兆豐保險提醒，詐騙集團善於利用人性貪念弱點利誘受害者，民眾須遵守「三要五不政策」－要冷靜、要查證、要報警及不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料。另外，切勿點選或操作不明網址，以避免個資外洩或權益受損。