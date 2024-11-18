中租：不動產相關融資比重不到6% 利率3.5%~9%不等

針對今天立法院財委會立委再度關注租賃業放款不動產相關產業問題，租賃龍頭中租控股（中租-KY）（5871）今天再發四點聲明，強調中租控股對不動產相關融資占比僅占台灣資產比重4~6%，對不動產相關業務利率在3.5%~9%之間。

中租控股四點聲明，除進一步對中租在台灣對不動產相關產業的放款業務比重與利率，做出更詳細的說明，同時也再次強調，中租控股與不動產業往來，是比照遵循央行對金融業辦理不動產放款相關規定，以及控管措施。以下為中租控股四點聲明：

1.中租控股在台灣不動產相關業務：中租控股致力支持中小企業發展，服務多 元化產業，不動產相關的融資占比，約台灣總資產比重4-6%。

2.根據中租控股公開資訊的2024年第3季《財務報告》，台幣借款主要利率為 2%左右，不動產相關業務利率區間為3.5%~9%。

3.貸後管理依循金融機構貸放條件與貸後資產比重管理、資金運用流向等，以 符合申貸用途，並比照遵循「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務 規定」的相關條件、額度及其他控管措施。

4.融資租賃產業定位是為促進普惠金融，因應中小企業自身還款能力不夠穩定 ，或是信用條件不佳等因素，較不易取得銀行資金申請，支持中小企業經營；同時也因客戶授信品質承擔較高風險，以及較高作業成本等，且投入徵信 風險控管專業，以確保公司資產品質。